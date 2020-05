Estelar de Real Madrid pide pista en otra Liga y podría ayudar a James

Mensaje para quienes creen que a Gareth Bale nada lo conmueve, que no le importan los silbidos en el Bernabéu, que le resbala cuando Zinedine Zidane no lo tiene en cuenta en el Real Madrid: ¡si no lo quieren, él se va!

Aunque en España pocos apuestan a que un jugador que factura cerca de 15 millones de euros por temporada esté aburrido o pasándolo mal, la realidad es que el galés parece estar cansado de tanta polémica a su alrededor y quiere nuevos aires. De hecho, aires de Norteamérica.



Él mismo marcó el camino de la Liga a donde quiere llegar: "Me gusta la MLS, es una Liga que está subiendo mucho los últimos años y que continúa con su crecimiento gracias a mejoras en estadios, en las instalaciones y con los jugadores que están llegando. A muchos les interesa ahora ir a América. Definitivamente, es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí", señaló en una entrevista al podcast 'The Hat Trick'.



El atacante se refirió de esta manera a su futuro y le extendió una invitación al equipo que ya una vez apostó por un estelar como Zlatan Ibrahimovic y que acaba de fichar al mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, otro exReal Madrid.



Bale reconoce que la presión que soporta no es tan fácil de llevar: "La parte mental nadie la había considerado en años. Si se menciona el estado emocional se decía que eras débil. En la última década se habla más sobre ello. Es difícil manejar la presión del deporte y las críticas... Lo mejor es relajarse y pensar que das lo mejor de ti en el campo. Como todo el mundo, vas a tener días malos, pero mientras sepas que has dado lo máximo, aunque no se obtenga un buen resultado, no tienes que culparte", añadió.



Es una de las pocas veces en que el estelar galés admite que no está del todo bien en Real Madrid y abre la puerta a un a posible salida, o que de rebote podría beneficiar a James Rodríguez, ya que su salida ya no sería urgente por la situación económica y no tendría que ir a cualquier lado, como podría pasar en medio de la actual pandemia, que restringe el mercado y hace difícil que los clubes de élite hagan transferencias costosas.