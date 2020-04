Una nómina de ensueño: los tres equipos que podría armar Real Madrid

El coronavirus alrededor del mundo generó una profunda crisis económica en los diferentes equipos. Sin competiciones, ni público, ni premios, ni publicidad, los ingresos se reducen a su mínima expresión y la realidad se oscurece.



A pesar de ello, Real Madrid cuenta con una ventaja por sobre los demás. Su nómina, contando los futbolistas cedidos, es una de las mejores y más completas que hay en toda Europa, motivo por el que podría ahorrarse un buen dinero en fichajes y complementarlo con jugosas ventas.



Así las cosas, estos son los tres equipos de primer nivel que podría armar el conjunto español.

Once de gala (4-3-3)



Estos seríann los futbolistas habituales de Zinedine Zidane. El primer equipo que dio la cara en la temporada 2019/20, y consiguió el título de la Supercopa de España, con algunos retoques. Ellos son los llamados a obtener grandes logros nacionales e internacionales.



Arquero: Thibaut Courtois.

Defensas: Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphael Varane, Achraf Hakimi.

Mediocampistas: Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde.

Delanteros: Vinicius, Benzema, Hazard.



Recambio (4-4-2)



Aquí estarían jugadores de gran valía que por diversas razones no están en los primeros planes del estratega francés. Algunos de ellos alternan titularidades en el primer equipo, mientras que otros llegarían para luchar un puesto.



Portero: Andriy Lunin (Areola acaba su préstamo en junio).

Defensas: Marcelo, Eder Militao, Nacho Fernández, Dani Carvajal.

Mediocampistas: James Rodríguez, Luka Modric, Isco, Lucas Vázquez.

Delanteros: Luka Jovic y Gareth Bale.



Reservas (3-4-3)



Jugadores en proyección que pueden dar una mano a futuro. En su mayoría cedidos que lo han hecho bien en sus respectivos equipos, pero que les falta el plus adicional para igualar a los de arriba.



Portero: Luca Zidane.

Defensas: Sergio Reguilón, Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola.

​Mediocampistas: Takefusa Kubo, Dani Ceballos, Martin Odegaard, Brahim Díaz.

Delanteros: Rodrygo Goes, Mariano Díaz, Marco Asensio.