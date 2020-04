¡Todo revelado! Riquelme llamó a Teo para que jugara en Boca Juniors

Es recordado en Racing, Lanús, River y Rosario Central, cautivó a muchos con su talento pero también se ganó el odio de otros por su polémica forma de ser. Es innegable la huella que dejó Teófilo Gutiérrez en el fútbol argentino.



Aunque es amado por la hinchada millonaria, el atacante barranquillero reveló en Fox Sports que estuvo cerca de fichar por Boca Juniors antes del llamado de Ramón Díaz.

Según contó en entrevista, ‘Teo’ recibió un llamado de Juan Roman Riquelme, entonces jugador de Boca, para que se decidiera por el conjunto xeneize: “Hablamos de que si quedaba Jorge Amor Ameal de presidente, él me llevaba porque habían quedado en eso. ‘Vos estate seguro que te llevo al día siguiente’, me dijo”.



A pesar de ello, aquellas palabras quedaron solo en promesas puesto que las elecciones terminaron dejando como ganador a Daniel Angelici y hasta ahí quedó el negocio.



Por otro lado, el futbolista de 34 años aseguró que no se considera del estilo de Boca. “River tiene un estilo más completo, debes ser pivote de los volantes. River te exige más que Boca y cuando te ponés la camiseta podés jugar en la Selección de titular, lejos”, sentenció.

​

Recordemos que Teófilo llegó a Argentina en 2011 tras un breve paso por el fútbol turco. Estuvo allí hasta el 2013 cuando salió rumbo al Cruz Azul de México, pero terminó regresando a los seis meses para jugar con River.