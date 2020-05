Cristiano Ronaldo, 'varado' en Portugal por culpa de su lujoso avión

No todo lo compra el dinero... O sí, pero no quiere decir que siempre salga bien. Le pasa en este momento a Cristiano Ronaldo, quien tiene un jet privado de 35 millones de euros, pero no puede usarlo para salir de Portugal.

Según los informes del canal de noticias portugués TVI , el estelar delantero está atrapado en su Madeira natal y no podrá regresar a Turín en el corto plazo.



Son muy malas noticias pues justo este lunes los equipos del Calcio están regresando a los entrenamientos, tras la autorización del Gobierno de reanudar prácticas individuales y grupales, en el proceso de normalización que avanza después de la rigurosa cuarentena por el coronavirus covid-19.



Según la fuente, el jet no ha podido despegar de Madrid debido a restricciones de viaje en España. Es una situación delicada para el jugador, quien debía estar en territorio italiano desde la noche del domingo, listo para volver a los trabajos de Juventus este lunes.



Su plan era que lo recogiera en Madeira, la isla de Portugal a donde viajó apenas se complicó la emergencia sanitaria en Italia, y ser trasladado a Turín. Pero, por lo que se sabe, es una incógnita cuándo podrá emprender el regreso.



Por muy estelar que sea, Cristiano podría entrar en conflicto con Juventus, pues en el caso de encontrar una salida y reportarse en las próximas horas a Turín, deberá permanecer al menos 14 días en aislamiento por orden del Gobierno local que afecta a todos aquellos que aterricen por estos días en el país.