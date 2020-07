‘Me gustaría ver a James en mi equipo’: el sueño de un campeón mundial

James Rodríguez recibe críticas por algunos, pues no ha podido cumplir con las expectativas con las que llegó en 2014 al Real Madrid. Su segundo ciclo está siendo más tortuoso que el primero, bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane; pero eso no significa que en otras partes de Europa no valoren el talento del mediocampista colombiano.



Y como se acerca el fin de su contrato con el club español, que caduca en junio de 2021, muchos equipos quisieran tenerlo en sus filas; o a muchos hinchas, por lo menos, les encantaría tenerlo como refuerzo. Y precisamente como aficionado, un campeón mundial lo pidió para el equipo de sus amores.



Se trata del brasileño Cafú, capitán de su selección en el título del mundo conseguido en 2002, y el único futbolista que ha jugado tres finales de Copa Mundo seguidas (1994. 1998 y 2002). El exfutbolista habló con ‘El Alargue’ y no se ahorró elogios hacia James.



“James para mí es un crack, sin demagogia, es un jugador excepcional. Un jugador que teniendo el balón y con motivación puede jugar en cualquier lugar”, aseguró Cafú, quien sentenció en qué equipo quisiera ver al colombiano: “me encantaría tenerlo en mi amado Milan, sería un jugador con cualidades y con gran técnica”.



Por ahora, James se mantiene en el Real Madrid, pero ha confesado que quiere un equipo en el que pueda jugar, y en su entorno dicen que en diciembre podría adelantar su salida del equipo merengue para cambiar de club.