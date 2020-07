Zidane hace cuentas: ¿qué le falta al Real Madrid para ser campeón?

Real Madrid está cada vez más cerca de la gloria. Con la victoria por la mínima diferencia frente al Getafe, el equipo merengue se perfila como el futuro campeón de La Liga si continúa con su buen andar. Los tropiezos del Barcelona fueron aprovechados por el equipo blanco, que a falta de cinco jornadas y con cuatro puntos de ventaja sobre el equipo catalán, se ilusiona con levantar el trofeo que no consigue desde la temporada 2016 - 2017.

Zinedine Zidane ha tomado los triunfos con calma, sin apresurarse y con mesura, pero en el entorno madridista se sabe que con esta seguidilla de victorias, cada día se está más cerca de uno de los principales objetivos de la temporada. Faltan cinco fechas y la ilusión aumenta: ¿qué le falta al Real Madrid para ser campeón?. Acá hacemos las cuentas.

Real Madrid depende de sí mismo para quedarse con el título de la temporada, de los 15 puntos restantes, solo necesita sumar 11 para lograr el campeonato, por lo que matemáticamente si gana cuatro de los cinco juegos que le quedan se quedarán con La Liga. Los dirigidos por Zidane se pueden dar el 'lujo' de tropezar en dos ocasiones obteniendo un empate, de no ser así y si pierden un partido y empatan otro, y Barcelona gana los cinco partidos que le faltan, los culés serán los campeones.

Si el equipo que dirige Quique Setién gana los cinco partidos que le hacen falta, y el conjunto blanco empate dos de los cinco restantes que le quedan, Real Madrid será el campeón. Si se da este suceso, ambos equipos quedarían en igualdad de puntos en la tabla, pero es el Real Madrid quien tiene la ventaja por el factor de desempate que tiene el sistema de torneo. En este caso, los resultados de los enfrentamientos directos definirán al campeón. En el Camp Nou el derbi quedó empatado, mientras que el Bernabéu, los merengues se llevaron la victoria.

Así las cosas, este es el panorama que tiene Real Madrid para coronarse campeón de la competencia, dependerá exclusivamente de su rendimiento para quedarse con La Liga, de no ser así, podrá darse el lujo de empatar en dos ocasiones, Barcelona no ha dado el torneo por perdido y esperará cualquier tropezón. Quedan cinco fechas de infarto.

Calendario Real Madrid



Athletic Bilbao vs. Real Madrid.

Real Madrid vs. Alavés.

Granada vs. Real Madrid.

Real Madrid vs. Villarreal.

Leganés vs. Real Madrid.



Calendario Barcelona



Villarreal vs. Barcelona.

Barcelona vs. Espanyol.

Valladolid vs. Barcelona.

Barcelona vs. Osasuna.

Alavés vs. Barcelona