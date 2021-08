Señales del adiós: James enfrenta la realidad de salir del Everton

Lo bueno de las redes sociales, de esta nueva forma de comunicación que han elegido muchos futbolistas a través de Twitch, Tik Tok y otras plataformas alternativas, es que se puede saber, de primera mano, lo que están pensando.

En el caso de James Rodríguez la noticia es casi diaria desde que ha decidido interactuar, sin filtros, con sus seguidores. Y a decir verdad, cada transmisión es una señal más de que su futuro está lejos de la Premier League, a la que llegó hace un año con tanta ilusión.



Este jueves, por ejemplo, anticipó la pregunta de todos en Liverpool sobre su presencia en el primer partido de la temporada para Everton, en casa contra Southampton: "No sé si vaya a jugar el fin de semana, no lo sé, no creo".

Se anticipó a la convocatoria, probablemente porque sabe que Rafa Benítez no estaría contando con él.



Y no es la primera vez que habla como si ya estuviera afuera. En charla con Yerry Mina, también en Twitch, dijo: "Estamos en un club que no es el mejor, pero se le puede competir a cualquiera... El fútbol cambia mucho, mira a Messi, ahora está en PSG. Físicamente estoy bien, desde hace meses no me sentía así. Hacer una buena temporada ya sea aquí o en donde sea, el fútbol da muchas vueltas".



Esas frases se suman a un permanente "no sé dónde jugaré", una y otra vez, cada vez que le preguntan en esas redes, que mueven miles de seguidores. Por no mencionar detalles como su ausencia en el recibimiento a Richarlison, campeón olímpico, en el que brilló por su ausencia.



Ya es público que el club le comunicó al colombiano que será libre de irse si llega una oferta razonable. Una que, por el momento, no ha llegado.



Pero quedarse no es necesariamente una opción para él porque ya probó con Zidane que cuando el jefe le dice que no contará con él, casi con total seguridad le cumplirá. Y esa inactividad, en este momento de su carrera, es una noticia fatal, pensando en que ya una vez quedó por fuera, con todo el dolor que implicó, de la Selección Colombia. Lo ideal es resolver la incertidumbre, al destino que sea. Tiene que jugar. Y él lo sabe.