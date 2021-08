'Valgo mucho, pero ahora estoy barato', James se confesó en Twitch

James Rodríguez estuvo muy activo en Twitch este jueves y después de jugar FIFA, donde lanzó un par de frases sobre su futuro, se reunió con los reconocidos streamers españoles Ibai y Auron Play, además del colombiano Juan Guarnizo, con el que se dedicó a jugar Fall Guys. Fueron casi dos horas de transmisión donde el volante colombiano se refirió nuevamente a su valor en el mercado y dejó abierta la puerta frente a su continuidad en Everton.

Rodríguez compartió con sus miles de seguidores a través de Twitch, donde anunció los que serían sus próximos invitados, para entablar una charla como lo hizo recientemente con Yerry Mina. También se refirió a su valor en el mercado y dejó claro que la calidad la tiene intacta. El '10' manifestó que el fútbol es cambiante y cualquier cosa puede suceder en lo que resta de agosto. ¿Acaso se avecina su despedida de la Premier?



"Valgo mucho, pero ahora estoy barato. Todavía tengo mucha calidad”, dijo James Rodríguez quien hace unos días se hizo viral en redes por mencionar esta misma frase. Acaso ¿se está promocionando o quiere llamar la atención de algún club?



El jugador de los toffees también mencionó que no sabe qué pasará con su futuro inmediato: "Si juego el sábado, todavía no sé. Puede pasar cualquier cosa de aquí a fin de mes; el fútbol cambia mucho". Cabe recordar que este fin de semana el equipo de Mina y James se enfrentará al Southampton por la Premier League.



James también agradeció a sus miles de seguidores por acompañarlo en sus transmisiones, que cada vez son más seguidas. Al parecer el James streamer está gustando: "Los comentarios, casi todos, un 97% son muy buenos". En relación a próximos invitados dejó un par de nombres que seguramente gustarán mucho. La invitación será para la siguiente semana. "Con (Juan Guillermo) Cuadrado o el 'Tigre' Falcao puede ser el próximo, sería un invitado de lujo. Hay que ver que tenga tiempo porque ya con cuatro hijos. Hay que hablar con él. Juanfer (Quintero) puede ser el próximo, con él hablo casi todos los días, el problema son los horarios en China".



Después de jugar FIFA y hacer un par de movimientos en sus fichajes en el PSG, el volante se sumó a la transmisión de Ibai, Auron Play y Juan Guarnizo, quienes lo retaron a jugar Fall Guys. No le fue tan mal pese al debut. El futbolista coincidió con Guarnizo, quien también es Ibaguereño, y recordó que vivió entre los 6 y 11 años en la capital musical.



Ibai, streamer español que hace apenas un día tuvo la exclusiva con Lionel Messi en París, se conectó con el colombiano para jugar en vivo y mencionarle sus buenas referencias sobre Medellín. El '10' no perdió la oportunidad para invitarlo. Eso sí, le pidió viajar soltero. Además de un par de diálogos informales, nadie habló de fútbol. Un respiro para el volante que confesó relajarse de esa manera.