¿Se bajó del estreno en Premier? James habla de Everton y su futuro

James Rodríguez y su futuro. Capítulo 1500 de una novela más larga que las Mil y una noches. Aunque al menos en esa historia había alguna certeza... aquí ni eso.

El propio jugador reconoció, en una breve aparición en Tik Tok, que a estas alturas tiene las mismas preguntas que todos aquellos que le preguntan en redes sociales.



¿Va a jugar este sábado contra Southampton? "No sé si vaya a jugar el fin de semana, no lo sé", dijo. Pero lo inquietante es que tras un breve silencio dijo: "no lo creo". Ahí se dispara la especulación: ¿pasó algo más con Rafa Benítez? ¿Tiene que ver con su ausencia del miércoles en el homenaje a Richarlison?



Y si es por su futuro, del que todavía no se sabe nada, pues tampoco hay muchas luces: "queda todo agosto", se limitó a decir James.



Así que no hay nada nuevo, que el agente Jorge Mendes sigue en la búsqueda de un nuevo club, que a Benítez no parece convencerlo nadie de darle una segunda oportunidad el zurdo, por más voces que se lo pidan en Inglaterra, y que hay que encontrar lugar pronto porque las Eliminatorias a Catar están a la vuelta de la esquina.



No dijo mucho James, seguramente porque nada más hay que decir. Pero al menos lo está contando de su boca, sin generar falsas ilusiones, con aparente franqueza. Esta tarde estará con Ibai Llanos y Auronplay y es posible que se sepa algún detalle más... ¡otro éxito de las redes sociales!