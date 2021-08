Rueda no evitó pregunta clave: ¿vuelve o no vuelve James a Selección?

El técnico Reinaldo Rueda tenía ganas de hablar de los 26 jugadores que trabajan a sus órdenes en el morfociclo de Bogotá, de sus fortalezas, de lo que pueden aportar con un calendario de fechas triples de Eliminatorias a Catar 2022 que estarán cargadas de exigencia, pero la pregunta obligada era James Rodríguez.

Poco a poco se ha ido acostumbrando, así que eligió no darle vueltas al tema y hablar de frente de un jugador que él mismo excluyó en la última jornada de Eliminatorias y en la Copa América, alegando que no estaba al cien por ciento (al 500 por ciento, para ser exactos) en el tema físico.



"Todos los jugadores nuestros que estén actuando son elegibles, nunca ha habido ningún problema, fui muy claro en el momento de la decisión previo a las Eliminatorias y Copa América", dijo Rueda.



¿Pero vuelve o no? "Algunos jugadores, como el caso de James, están con esa incertidumbre de si continúan en su club, si cambian, si hay nuevo entrenador, cómo va a ser ese cambio, diferentes factores a evaluar que son difíciles", comentó. Significa que sigue al detalle el caso de un jugador que necesariamente está en el radar y, en los términos más optimistas, esa puede ser una señal de que hay algún acercamiento, que han hablado del tema, posiblemente...



Lo otro son asuntos logísticos que no son exclusivos de James: "también el tema de las restricciones de algunos países europeos; Colombia fue señalada por España y no sabemos qué va a pasar con los otros países este fin de mes con respecto a la posible salida y entrada de jugadores, si deban hacer cuarentena. Por esta situación, en la medida en que todos tengan buena actualidad y sean elegibles para la Selección, bienvenidos siempre".



El técnico también dijo que faltan dos semanas para la convocatoria oficial, que según el propio DT se conocerá el 24 de agosto, y puede ser que haya luces sobre lo que vaya a pasar con James. Es pronto para saber si vuelve o no. Pero, por el bien de todos, las señales indican que las puertas no están tan cerradas como en junio.