James Rodríguez podría tocar dos puertas para irse de Catar: opciones

James Rodríguez abrió la boca y no le han salido bien las cosas en Catar. El ‘10’ colombiano manifestó hace mucho rato su deseo de volver a Europa e irse de Al-Rayyan, sin embargo no se ha concretado una negociación, pues parece no haber un club que esté dispuesto a invertir, como mínimo, 4 millones de euros para sacarlo del Medio Oriente.



Sus ganas de regresar al Viejo Continente, en donde ha hecho la mayor parte de su carrera (5 equipos de 2010 a 2021), lo han llevado a tener acciones desesperadas: se ofreció al Valencia en una entrevista, dispuesto a rebajar su alto salario, pero el equipo español no lo fichó y sí se ganó el desprecio de la afición catarí.



Esta semana, su nombre sonó para el Galatasaray, pero el equipo turco prefirió fichar al español Juan Mata y desistió de llevar al colombiano. Así, el libro de pases ya está cerrado en un alto porcentaje europeo, y James se ha dado cuenta que ya no es ese jugador apetecido, que pasó por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.



Por su parte, el ‘10’ volvió a tener minutos con Al-Rayyan en la Qatar Stars League, en la que su equipo es colero. El saldo fue de 25 minutos en cancha, sin brillar, pero sí siendo silbado por los hinchas.



Y lo peor: a James le mostraron tanta hostilidad al salir del estadio, que tuvo que ser escoltado por la policía. Así, la situación de Rodríguez Rubio sería insostenible, y por su bien lo mejor es quemar los últimos cartuchos para ver si puede salir de Catar.



¿Cuáles serían las dos puertas que podría tocar James en Europa?



Todavía permanecen abiertos algunos mercados europeos. Aunque se tratan de ligas de mediano poder futbolístico, sí estarían dispuestas a invertir para tener una figura de la magnitud de James.



Aunque el tiempo corre, pues en septiembre se cerrará el libro de pases y James, junto a su agente Jorge Mendes, deberán seducir a algunos equipos para realizar un fichaje bomba, que lo saque de la mala situación en la Liga de Catar.



El primer país que podría servir es Grecia, que cierra contrataciones el próximo 15 de septiembre. Olympiacos acaba de fichar a Marcelo, el lateral brasileño ex Real Madrid, así que James no caería mal para ese equipo, o para otro club que quiera ser noticia y tener un referente mundial.



Por otra parte, está Portugal, que cierra su mercado el 22 de septiembre. Y cuando se habla de la liga lusa, llega el Porto, ex equipo de James, con los que ha habido conversaciones para volver. Habría que hacer muchos esfuerzos económicos, pero seguramente James vea con buenos ojos regresar a su primer club en Europa.



¿Se dará la ansiada salida de James de Catar?