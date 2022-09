James Rodríguez volvió a jugar: silbado y derrotado en Al-Rayyan

James Rodríguez volvió a tener minutos de competencia en la Liga de Catar, luego de seis meses sin jugar para Al-Rayyan. El volante colombiano ingresó a los 69 minutos del partido que su equipo perdió 1-2 con Al-Markhiya, en la sexta jornada de la Qatar Stars League.



El ‘10’ regresó y desde que entró al campo de juego, los hinchas de Al-Rayyan lo recibieron con silbidos y rechazo, pues no olvidan que James se estuvo ofreciendo al Valencia de España, que su nombre suena para ir al Galatasaray de Turquía, y que ha manifestado no querer seguir jugando en el país de Medio Oriente.



En los 21 minutos que jugó James (25 con los 4 de adición), el futbolista cafetero no pudo mostrar mucho de su calidad. Eso sí, volvió a competir y es una buena noticia para su carrera.



Las tres primeras pelotas que tocó se destacaron porque desde las graderías era silbado el ‘10’ colombiano, quien empezó de izquierda hacia el centro. Luego intentó un remate de media distancia, que no contó con potencia ni precisión.



Al final. James no evitó la derrota de Al-Rayyan, que es último en la tabla de posiciones de la Liga de Catar, con 1 puntos en 6 partidos.