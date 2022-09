Óscar Córdoba: decepción por Cardona y falencias de Juanfer y Borja

Se juega este fin de semana el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Liga Profesional de Argentina. Es por eso que los medios han invitado a Óscar Córdoba a hablar de fútbol…palabra autorizada, pues es ídolo xeneize.



El exarquero de Boca, doble campeón de Copa Libertadores con el club argentino, palpitó el Superclásico y aseguró que “Boca pierde más al no tener a Sebastián Villa porque era el que más podia desequilibrar a River en este momento”, así como respaldó al técnico Hugo Ibarra, excompañero de las épocas más gloriosas del equipo.



Sin embargo, las declaraciones más llamativas fueron dedicadas para Edwin Cardona, ex Boca, y para los dos cafeteros de River Plate: Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.



Sobre Edwin Cardona, Córdoba confesó que lo decepcionó porque no supo aprovechar la oportunidad de consagrarse en Boca.



“Siempre me generó un sabor amargo. Siempre he creído en él, pero se ha encargado de que vaya dejando de creer en él. Creí que iba a tomar las riendas de Riquelme en Boca y no pudo hacerlo”, comentó Córdoba en una entrevista con ‘D Sports Radio’.



Además, en charla con ‘TyC Sports’, volvió a mencionar a Cardona y lo metió en la misma bolsa con Juan Fernando Quintero, ‘10’ de River Plate, por sus características y falencias físicas.



“Voy a decir una barbaridad, pero es lo que siento: a Juanfer (Quintero) y a Cardona no les da. Cardona no tiene la capacidad física para hacer la presión que el fútbol moderno está exigiendo, y él trata de suplir esa falencia con su calidad y sus lanzamientos de 20, 30 metros. Lo mismo pasa con Quintero, que tiene la capacidad de meter lanzamientos y dejar al delantero mano a mano con el arquero”, afirmó el actual panelista de ESPN.



Y sobre Borja dijo: “Por su capacidad, tampoco puede apretar arriba como lo haría un argentino porque no es su característica. Los colombianos no somos vagos, pero nuestras características son distintas. Borja es una fiera cuando va hacia delante, y va a jugar el Superclásico porque va a tener muy preocupados a los dos centrales. A Juanfer no le da para 90 minutos, hay que saber en qué momento utilizarlo. En la cancha de Boca se corre mucho y hay mucho roce, por lo que el técnico sabrá cuándo ponerlo”.