¿Se va de Everton? James, candidato para tomar la '10' de un gigante

Desde que Carlo Ancelotti anunció su salida de Everton para tomar las riendas del Real Madrid, el futuro de James Rodríguez volvió a ser un tema de conversación en Europa.

El volante colombiano, como bien se sabe, llegó a los toffees para ser protagonista del proyecto que comandaba 'Carletto'; sin embargo, ante la ausencia del italiano, los rumores de un cambio de club se han apoderado del cucuteño, a tal punto que ya hay algunos equipos que lo tendrían en carpeta.



El primero en aparecer en el radar fue el Real Madrid, club por el que ya pasó y salió tras un temporada sin protagonismo; no obstante, esta opción parece estar muy lejos ya que en el entorno merengue no ven viable su regreso.



Ahora, en medio de las vacaciones de verano y el mercado de transferencias, Sky Sports informó que desde Italia siguen los movimientos del creativo colombiano y sería el AC Milan el club que tiene a James como candidato para reemplazar al '10' Hakan Çalhanoğlu, quien jugará la próxima temporada en el Inter de Milan.



"Tras perder al Calhanoglu, prometido al Inter, el Milan inició la búsqueda del centrocampista ofensivo para ponerlo a disposición de Stefano Pioli. Hay varios nombres en la lista del entrenador rossoneri que evaluarán sin prisas, sondeando también a aquellos jugadores considerados redundantes en los grandes europeos. Entre ellos se encuentra Hakim Ziyech (Chelsea), Rafinha (PSG), Adlidel (Toulouse), pero no se excluyen otros nombres como Under, que volvió a la Roma tras la cesión al Leicester, James Rodríguez y Lemar".



Así, el AC Milan aparece como una posible opción para James, quien se perdió la Copa América con la Selección Colombia tras no recuperarse, en su totalidad, de una lesión. Cabe recordar que el conjunto rossoneri disputará la próxima edición de Champions League y está la búsqueda de refuerzos de élite para retomar el protagonismo en el Viejo Continente.



Rodríguez, de 29 años, tiene contrato con Everton hasta el 2022 y su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de 28 millones de euros. ¿Cambiará de club?