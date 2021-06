¡La bomba del verano! Medios franceses revelan la decisión de Mbappé

Kylian Mbappé siempre encuentra una buena excusa para no hablar de su futuro: antes fue al Champions, luego la pelea por el título de LIga 1 que perdió y ahora la Euro. Y PSG sigue deshojando la margarita mientras el chico hace uno y otro regate a la hora de hablar de la renovación.

Pues ahora, según la RMC Sport, ya se sabe por qué ha dado tantas vueltas: la verdad es que quiere dejar el club parisino.



"Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar", dijo el periodista Daniel Riolo en el programa After Foot de RMC Sport.



Al mejor estilo Messi, ahora Mbappé no quiere decir ni una palabra, alegando que su mente y su espíritu están con Francia en la Euro, en la que entre otras cosas no ha podido brillar como se esperaba.



Pero la decisión estaría tomada y eso es un campanazo de alerta en España y en Inglaterra: Real Madrid lleva tiempo seduciéndolo, aunque ha perdido la carta de Zidane para convencerlo; en la Premier, se dice que se escribe frecuentemente con Klopp del Liverpool y que también tiene su Whatsapp Guardiola, pensando en Manchester City. No son tantos, tampoco, los clubes que pueden ilusionarse con tener al chico maravilla, Kylian Mbappé.