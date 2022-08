¡James Rodríguez no tiene ningún defensor! Dura crítica de referente

Un talento y una zurda envidiable y como pocos jugadores. Un anhelo de muchos que veían a James Rodríguez como uno de los mejores jugadores de Colombia, pero llegado a la realidad, el ex Real Madrid y Bayern de Múnich está muy lejos de ese nivel que demostró en España una vez firmó con los blancos en 2014. Una cita orbital de ensueño para el volante que fue goleador de la cita orbital, y como si fuera poco, por su gol ante Uruguay, ganó el Premio Puskás.

Los primeros meses de james David Rodríguez en España prometieron mucho. Se hizo amigo de Cristiano Ronaldo, el mejor socio para el portugués y Karim Benzema, pero con el pasar del tiempo, la cabeza le empezó a jugar una mala pasada. La prensa lo tuvo en el ojo del huracán y su rendimiento también empezó a bajar. En el Bayern de Múnich tuvo conflictos con Niko Kovac y se volvía recurrente esa actitud que también tuvo con Zinedine Zidane.



Encontró en Carlo Ancelotti un defensor que lo quería en su equipo siempre, pero la ilusión con el italiano duraba poco. En el Bayern lo cesaron, y lo mismo sucedió en el Everton. James Rodríguez llegó a Catar en busca de más minutos, pero ha sido un calvario entre incertidumbres por su futuro y varias lesiones que le han bajado el rendimiento a Rodríguez.



Lleva cinco meses sin disputar un juego oficial con el Al-Rayyan y acelera en una recuperación por una nueva lesión. Claro, James Rodríguez era ese jugador que llegaba a Catar para revolucionar el fútbol catarí. Sin embargo, el semblante ha sido completamente distinto, y el colombiano ya no cuenta con ningún aliado.



Nicolás Córdova, el estratega chileno del club mencionó que James Rodríguez acelera para recuperarse de una lesión. Ni lesionado lo dejan descansar y le tiran un sablazo duro, Ahmed Al Shafi, exjugador del Al-Rayyan explotó, no solo con jugadores, sino con la dirección técnica. Esto dijo al diario Al Sharq, “todo el mundo tiene la responsabilidad. La base de cada club es la gestión. Si hay gestión, habrá un entrenador y jugadores, pero lamentablemente Al-Rayyan no lo hace. No tiene dirección, y esto aumentó el sufrimiento del equipo al inicio de la temporada”.



James Rodríguez no se salvó del dardo de Al Shafi que sentención, “James Rodríguez es la broma más grande en la historia del club”. Sumado a los testimonios de Al Shafi, Abdullah Al-Amri, exdirectivo del club mantuvo, “ojalá la dirección del club se dirija al Comité Profesional para sustituir a James Rodríguez, porque el equipo no se benefició de él en ningún torneo, sea local o extranjero”.