James Rodríguez estuvo cerca del Man. United: motivos para no llevarlo

James Rodríguez sigue sin definir su futuro, luego de los rumores de su partida a Brasil, pero con el deseo de retornar a la élite del fútbol europeo. Su temporada en Qatar parece llegar a su punto final, pese a que en Al-Rayyan esperan contar con él, afirmando que su ausencia es debido a una presunta lesión.



Al colombiano lo han vinculado a múltiples equipos, donde todo ha quedado en rumores. El ritmo competitivo de Qatar ha repercutido también en su nivel. Su carrera ha estado marcada por el éxito, desde sus inicios en Envigado, donde saltó a Banfield y luego catapultarse a Europa, donde tuvo varios años de éxitos en el Porto, Real Madrid y Bayern Múnich.



Sin embargo, hubo una posibilidad para que llegara al Manchester United, apenas cuando estaba en esa época donde deslumbraba en las canchas de Argentina. De acuerdo a información del medio británico The Telegraph, un grande de la Premier League lo tuvo en el radar.



Marcelo Teixeira estuvo con el Manchester United como cazatalentos entre el 2008 y 2011, mirando jugadores que podrían encajar en el cuadro de Old Trafford “Mayorga siempre incluyó el nombre de James en sus informes, pero la evaluación del club fue que su estilo de juego no se adaptaba a la Premier League. El jefe de cazatalentos, Jim Lawlor, consideraba otros nombres como Maylson que ahora juega para el Figueirense y Douglas Costa”.



Pese a que duró poco, el trasegar de James Rodríguez por la Premier dejó buenos números con el Everton, donde las lesiones no lo dejaron prosperar y tomó rumbo a Qatar, siendo una liga de menor nivel, lejos de la elite del fútbol mundial.