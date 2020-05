¿Pobre James? Uno de los cracks que todos quieren y nadie puede pagar

El éxito tiene un alto costo. Mantenerse en la cumbre, aguantar la presión y a veces también ver cómo se cierran puertas por culpa de un valorado prestigio, es una de las trampas de la fama mundial.

Sería, entre otros casos, el de James Rodríguez, un jugador muy bien calificado entre los grandes equipos de Europa pero quien estaría fuera de la órbita, más por un tema económico que deportivo.



Según el diario marca de España, no falta interés en los servicios del colombiano, pero ganar alrededor de 8 millones de euros por temporada es una limitante para muchos candidatos, más ahora en medio de la crisis económica por el coronavirus covid-19.



"Su caso no es como el de Bale, pero su caché también es una limitación para muchos clubes", explica el medio, que efectivamente hace referencia al rival de patio, el Atlético, como uno de los que quisiera tenerlo.



"El Atlético de Madrid nunca ha ocultado que el colombiano es un jugador que les encajaría perfectamente, pero los cerca de 8 millones de euros netos que gana en el Madrid son ahora una barrera para casi todos los clubes. El curso pasado incluso, el Atlético estaba dispuesto a hacer un esfuerzo importante (no quiso el Madrid vender al jugador al eterno rival), pero con la crisis actual, esos ocho millones son una barrera insalvable para casi todos los equipos".



Las circunstancias, en todo caso, podrían obligar a un cambio de postura del jugador, ahora que sabe que sus opciones de triunfar en el Real Madrid son muy limitadas: "El colombiano, eso sí, parece dispuesto a hacer un esfuerzo para jugar y no descarta bajarse un poco el sueldo, porque en el Madrid de Zidane sabe que lo tiene casi imposible", afirma el citado medio.



James ha sido incluido en el listado de cracks que todos quieren pero nadie puede pagar, junto a su compañero Gareth Bale, con ingresos de 17 millones de euros por temporada, los jugadores del FC Barcelona Dembelé (12 millones má variables) y Coutinho (13,5 millones) y el atacante del Atético, Diego Costa (9 millones).