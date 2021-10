¿Reclamo a Rueda? Rodallega aclaró la situación y habló de Selección

"Qué más hay que hacer", esa fue la frase de Hugo Rodallega que encendió la polémica en Colombia hace unos días, tras la convocatoria de Reinaldo Rueda para los partidos de Eliminatorias frente a Uruguay, Brasil y Ecuador, en la que, evidentemente, el goleador de Bahía no estaba incluido.

El experimentado delantero con pasado en el fútbol europeo habló con el VBar de Caracol Radio y fue claro al asegurar que su mensaje no fue un reclamo por no ser parte de la convocatoria, sino que fue en tono de sarcasmo, tendiendo en cuenta el mensaje de Johan Mojica en redes, luego de que se quedara por fuera de la Selección en la convocatoria pasada.



"Eso fue sarcasmo, fue con humor, era para darle un poquito de alegría. Aquí todo mundo lo supo, yo no estaba reclamando nada, aunque esté en un buen momento nunca voy a reclamar nada. El profe Rueda sabe escoger muy bien sus jugadores y sabe a quién necesita en la Selección. Fue también para molestar un poquito a mi colega Mojica, que sabe que lo respeto y lo quiero mucho", precisó.

Asimismo, el artillero se refirió al nivel de sus colegas en la Tricolor, en espacial al de Duván Zapata y Falcao García, a quienes manifestó todo su apoyo y respaldo. En el caso del 'Tigre', admiración.



"Duván, obviamente no está viviendo su mejor momento con la Selección Colombia, pero es un goleador. Sabemos que la gente está esperando que el retome su nivel goleador como lo hace en Atalanta, pero es que muchas veces el delantero es así"



"Tiene unas condiciones impresionantes, ha trabajado muy fuerte para encontrar su nivel y hay que darle mucha confianza. Ahora más que nunca nosotros los colombianos debemos estar unidos y confiar muchísimo más en él".



"Hay que estar muy fuerte mentalmente. Uno no tiene que bajar su nivel de esfuerzo , de entrenamiento, de la práctica. Seguir mejorando día a día. Es fundamental que, aunque su familia esté lejos y hoy en día la tecnología lo facilita, su familia lo arrope y hable muchos con ellos. Estoy muy seguro que lo está haciendo y es fundamental el apoyo que le ha brindado el profe Rueda y al grupo en general... Las Eliminatorias te dan revancha rapidito, hay partidos muy cerca, ya él el domingo tiene una revancha contra Brasil y sería una linda oportunidad para que se pueda reivindicar. Él se está lamentando mucho más que nosotros, porque quería hacer el gol", dijo.



Y añadió: "Yo soy un 'Falcaísta', yo soy un hincha de Falcao y digo que mientras esté 100% debería jugar", finalizó.