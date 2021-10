¡No todo son críticas! Férrea defensa desde Argentina a Duván Zapata

Daniel Tilger, exfutbolista argentino, de paso por varios clubes colombianos y quien actualmente trabaja como panelista en el programa Balón Dividido de ESPN, salió en defensa del delantero Duván Zapata. Al hombre del Atalanta le han "caído" sin piedad a causa de la acción de gol que dilapidó frente a Uruguay que pudo ser el 0-1 en Montevideo. ¿Cuál fue su mensaje?

"Llevaba 99 goles en Barranquilla y no podía hacer el gol 100. Tenía el respaldo del técnico, de los compañeros y pasaban los partidos, tenía situaciones y no las podía meter. Quien hace el cambio del chip es uno mismo", recordó Tilger quien en Colombia jugó para clubes como Once Caldas, Santa Fe, América, Cali, Millonarios y Junior.



Aprovechó su espacio en el programa deportivo para animar al 'Toro' y recordarle que tiene el respaldo de todos. "Él tiene el respaldo de la gente, del técnico y el de sus compañeros. Falcao es el primero que sale a la cancha y lo abraza. Él solo sale de esta y tiene con qué. Duván Zapata tiene experiencia y este es un momento que normalmente le pasa a los delanteros".