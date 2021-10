Gamero salió en defensa de Zapata: 'Suárez también lo tiró por fuera'

En rueda de prensa previa al partido frente al América, Alberto Gamero técnico de Millonarios, aprovechó para mostrar su solidaridad con el delantero del Atalanta, Duván Zapata, quien ha sido fuertemente criticado por la opción de gol que dilapidó frente a Uruguay, y que pudo significar el triunfo frente a los uruguayos. El entrenador de los albiazules le dejó un claro mensaje al 'Toro'.

"Yo siempre he dicho a los jugadores que el que bota un gol es porque tiene la opción y porque la busca. Hay jugadores que no tienen opción de gol porque no las buscan, o porque no se les presentan o no les llegó. Duván es un jugador muy maduro y está jugando en un fútbol de alto nivel. Los hace en su equipo, muchas veces erra y aquí también pasa".



Gamero recordó que no solo Duván se perdió una opción de gol, sino también el equipo local. "El uruguayo (Luis) Suárez también tuvo un mano a mano con (David) Ospina y lo tiró por fuera. Lo que pasa es que nosotros ahí, dijimos que bueno que lo tiró por fuera. Suárez jugó en Barcelona, juega en Atlético de Madrid y es goleador a nivel mundial".



Finalmente, el técnico de Millonarios se mostró confiado en que Zapata va a brillar en cualquier momento con la camiseta de la tricolor. "Esto es de darle confianza y el día que se destape nos va a llevar a muchas cosas a nivel mundial, que es lo que queremos en nuestra Selección".