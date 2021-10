Vélez atacó sin piedad a Zapata: 'si me tienen que fusilar lo escojo'

En Planeta Fútbol, de Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez analizó el empate 0-0 entre Uruguay y Colombia, que se firmó este jueves en Montevideo. Duván Zapata, quien ingresó por Falcao García a los 12 minutos del segundo tiempo y a la altura del 70' tuvo la posibilidad de poner el 0-1, opción que dilapidó y le mereció decenas de críticas, tampoco se salvó de los señalamientos de Vélez. No tuvo piedad.

"Este punto nos va a clasificar, es un punto muy importante, pero una cosa son los números y otra cosa es el juego. Voy a hacer una solicitud oficial, si mañana por alguna razón me tienen que fusilar, escojo a Duván Zapata para que sea el encargado de hacerlo. Increíble", dijo el periodista lamentándose sobre la opción que el delantero tuvo y terminó rematando a las manos de Fernando Muslera.



Y agregó que "muchas veces hemos criticado al jugador colombiano por 'pecho frío', que le cuesta este tipo de partidos en los que hay fricción y juego físico y queda una vez más demostrado que el talento solamente no sirve. En partidos como este, uno ve clarito que el talento solo no sirve, que hay que aportar actitud, ida y vuelta, meter la gamba, ser guapo cuando toca serlo, y tener carácter, encarar los balones divididos. Eso no es para filipichines ni para señoritos, es para varones".



Vélez destacó que "hay un déficit futbolístico por el bajón de un montón de jugadores" y mencionó los que a su juicio no pasan el mejor momento: "lo de (Juan) Cuadrado, lo de (Wilmar) Barrios, (Matheus) Uribe, medianamente lo de (Johan) Mojica, lo de (Stefan) Medina. Los de arriba fueron testimoniales en el primer tiempo y casi nunca les llegó la pelota".



Finalmente, aprovechó para hablar del hombre del Atalanta: "Los otros que entraron la tuvieron, como Zapata. No te olvides Zapata, tienes que pararte y cuando me toque ir al muro, párate frente a mi", dijo.