El anhelo de Cuéllar es brillar en Arabia y mantenerse en la Selección

Cuando todo parecía que su destino sería el Bologna, del fútbol italiano, el volante barranquillero Gustavo Cuéllar aterrizó en agosto del año pasado en el Al-Hilal, de Arabia Saudita, después de cuatro temporadas en el Flamengo, de Brasil.



El jugador fue entrevistado en el programa ‘De Fútbol se Habla Así’, de Directv Sports, sobre diversos aspectos de su actualidad, lo que ocurrió en Flamengo -club en lo que lo llamaban ‘El Vikingo’- y el sueño de volver a la Selección Colombia.

¿Cómo van las cosas en el Al-Hilal? “Muy bien, la verdad estamos en un buen momento, faltan cuatro fechas para terminar el torneo en Arabia, acá se dio continuidad desde que volvimos faltaban ocho fechas, ya hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado tres, perdimos el último. Estamos a 6 puntos del segundo, que es el clásico rival de Al-Hilal, y esperemos que en estas dos fechas siguientes podamos cerrar el campeonato y quedarnos con el título, que es por lo que estamos trabajando ahora. Básicamente esa es la situación y ya ahí se viene la ‘Champions’ Asiática y darle continuidad a la segunda temporada, que va a ser aquí, se maneja como calendario europeo”.

¿Cuál es su impresión de la exigencia del fútbol árabe y de la Champions de Asia? “Quedé gratamente sorprendido con el nivel mostrado acá por los equipos grandes, porque para mí hay muy buenos jugadores, especialmente brasileños, traen muchos brasileños, y son cinco o seis equipos que compiten y la verdad son partidos muy reñidos entre nosotros, ya a partir de esos cinco o seis partidos se ve un nivel más bajo, pero creo que he gratamente sorprendido por el nivel mostrado por esos equipos, la intensidad con que se juega y más con esa temperatura con la que nosotros lo hacemos me he adaptado muy bien, es un equipo grande aquí en Asia, siempre está disputando títulos internacionales, entonces me han acogido de la manera y estoy muy contento, esperamos que de aquí para adelante se den mejores cosas y obviamente tengo unos sueños por cumplir que de eso no me olvido y creo que estando acá se puede dar una posibilidad también de ir a Europa, porque inclusive ya las he tenido y seguir creciendo de la misma manera, como profesional, como persona y seguir esta carrera bonita, esta bendición que me ha dado Dios hasta el final”.

¿Qué faltó para ir a Europa o simplemente es una escala? “Tuve la oportunidad de cumplirlo, escoger entre Italia en esa época en que llegó la pandemia la propuesta del Bologna y venirme para acá, infortunadamente las cosas para el Bologna no se dieron y creo que estaba en el momento de cerrar un ciclo en Flamengo, que ya lo había vivido, que había pasado muchas cosas positivas y negativas, entonces consideré que era el momento de salir y consideré esta oportunidad que vino de la mano con una oferta económica irrechazable por parte mía y de mi familia, y tomamos esa decisión, pero mis sueños siguen estando presentes, jugando en Europa siempre va a estar en mi pensamiento y ya hubo algunos acercamientos inclusive estando acá y creo que ese sueño todavía tengo por cumplirlo y Dios quiera que se den las cosas para pensar en Europa, pensar en volver a la Selección también, que es una cosa por la cual trabajo todos los días”.

¿Cuántos años le que quedan de contrato en Al Hilal? “Acá tengo tres años más de contrato, voy a un cumplir un año exactamente a final de mes”.

¿Ahora que habla de Selección ha sido llamado por Carlos Queiroz? “Nosotros por haber estado en varias convocatorias anteriormente, por haber jugado la Copa América, siempre estoy en el radar de la Selección, no solamente yo sino los jugadores internacionales que están en un alto nivel, no soy la excepción, siempre me preguntan cómo estoy, cómo van las cosas, ellos que tuvieron la oportunidad de estar acá en el golfo dirigiendo a la Selección de Irán saben del nivel que hay acá, saben del nivel de algunos equipos que tienen un comportamiento a nivel internacional muy bueno, que siempre están disputando títulos y en primer lugar en sus ligas, entonces creo que siempre voy a estar en el radar y siempre voy a estar pensando en la Selección, trabajo día a día para eso”.

¿Qué podemos decir de la propuesta de Carlos Queiroz desde lo táctico y técnico después de la era Pékerman? “Creo que el ‘profe’ Pékerman nos hizo volver a creer en nuestro fútbol, en los jugadores de calidad, a nivel internacional llevaba a los jugadores representativos de esta generación a un nivel que yo creo que muy pocos lo soñamos y lo pensamos en Colombia, creo que eso no solo ayudó a la Selección sino a nosotros en esa época, porque por ejemplo, cuando yo fui de Colombia a Flamengo eso fue lo primero que preguntaron, que era un jugador de Selección y afortunadamente había estado en ese proceso, el jugador de la Selección Colombia lo miran ahora con un ojo diferente a nivel mundial, entonces hizo cosas muy positivas por el país y por nuestros jugadores, ahora con el ‘profe’ Queiroz creo que todo apunta a lo mismo, son dos grandes entrenadores, que tienen un mismo objetivo, obviamente con pensamientos muy diferentes en la parte táctica. Es algo muy natural y normal que acontezca en el fútbol, pero al final los dos tienen el mismo objetivo, es un manejo de grupo muy diferente, tuve la oportunidad de estar con los dos y la verdad que el ‘profe’ Carlos nos hizo sentir como en familia y creo que así lo sentían también los que estaban en el proceso con Pékerman, el objetivo es igual, llevar a Colombia a un Mundial más, lo más importante es que hay calidad humana y calidad personal para conseguir el objetivo, si estamos todos unidos, los jugadores y la prensa, lo vamos a conseguir”.

¿Cómo analiza su presentación en la Copa América? “Creo que pasé la prueba, en el proceso de Pékerman me faltó un poco más de confianza, de mí hacia la Selección, de sentirme un poco más importante, sino del entrenador hacia mí, son cosas que pasan y de las cuales he aprendido, en este proceso me siento importante, cuando estuve me sentí una pieza importante de la Selección, tuve la oportunidad de marcar un gol y ha sido un buen momento en mi carrera, representé a mi país en un campeonato internacional y espero que cuando vuelva, pueda ganarme nuevamente un puesto en la Selección, demostrarle al entrenador que puede contar conmigo”.

¿Cuáles fueron las cosas positivas y negativas en su paso por Flamengo? “Lo más positivo que tomo de eso es que me superé personalmente y la adversidad, que es algo muy complejo y que no todo mundo tiene esa oportunidad de salir más fuerte de un episodio no tan positivo en que en ese momento era no jugar y no tener continuidad en un equipo grande, que tiene mucha presión, y que al final el hincha me reconoce, me tenía tanto cariño, supo esperar mi momento, no me desesperé y cuando me dieron la oportunidad de tener continuidad, de demostrar por qué había ido a uno de los equipos más grandes del mundo no los defraudé y la verdad eso me llena de muchísimo orgullo. Negativo, creo que al final no salí cómo yo quería, pienso que ese cariño y esa pasión que yo le demostré al club y ellos me mostraron a mí también no se cerraron algunos ciclos como debería ser por muchas razones que hubo en las negociaciones con el fútbol italiano, mucho desencuentro con las directivas, porque son cosas normales que al final los entendía en ese momento, porque era un club gigante que no quería que se les fuera un jugador importante, yo me sentía así, pero ya había tomado una decisión en mi vida, la tuvieron que respetar y gracias a Dios se dieron las cosas para yo salir”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces