Publican la supuesta carta de Messi pidiendo su salida del Barcelona

La posible salida de Lionel Messi del Barcelona continúa impactando al mundo e incluso los aficionados se han volcado a las calles de la ciudad para pedirle que se quede y que se vaya el presidente Josep María Bartomeu. (si no sabe que es un burofax, aquí se lo contamos)

Mientras eso sucede, en redes sociales se ha hecho viral una supuesta carta que sería el burofax enviado por Messi a la dirigencia culé anunciando su salida de la institución.

Aunque no hay manera de afirmar que esta sea la carta, desde la entidad catalana han estado completamente herméticos sobre esta información y lo único que se conoce es una reunión en la que buscan desde la junta directiva convencer al argentino de que se quede.

Así es el burofax

El Burofax de Messi Foto: Archivo particular

“Por medio de la presenta carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccitini, con DNI XXXXX, solicito que se proceda a resolver el contrato de relación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disfrutar de esa facultad.



Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar el perfil técnico y humano; pero motivos personales me xxxx esta difícil decisión que espero sea recibida por la dirección de la mejor manera".

Con esos dos párrafos, Messi se despediría del Barcelona luego de una carrera de 17 años desde su debut en la primera división del equipo catalán.