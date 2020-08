¡Que renuncie! El mundo condena a Bartomeu por posible salida de Messi

NO TIENES VERGÜENZA BARTOMEU. Vete yaaaaaaaaaaaa!!!! #BartomeuDimissio #BartomeuDimision pic.twitter.com/tpos1YPNiA

Si Bartomeu no dimite esta misma noche el barcelonismo va a explotar, pero esta vez de verdad. Podemos discutir mil cosas, pero que siga el peor presidente de la historia del club pero no el mejor jugador no es que sea triste, es que es INADMISIBLE! #BartomeuDimision pic.twitter.com/2rifP7GlsX