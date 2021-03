¡A la carga por Santos Borré! Gigante brasileño presenta oferta formal

No es que el interés sea nuevo, es que se reactivó cuando se vio que otros pretendientes se alejaban y se esperó al momento de hablar de cifras que, para ser honestos, parecen ser irrechazables.

Según informa el diario O'Globo, es Gremio de Portoalegre el más probable destino del atacante Rafael Santos Borré, cuyo contrato vence en unos cuantos meses y tiene carta libre en River Plate para escuchar ofertas.



Dice la fuente que justo cuando Gremio perdió la Copa de Brasil contra Palmeiras decidió ir por un goleador de raza, que en un principio se habló de una oferta de 4,5 millones de dólares, pero que en ese momento el interés se enfrió, en gran parte porque parecía que era Palmeiras el que tenía más chance de quedarse con el jugador.



Ahora la oferta formal, que ya habría sido enviada a las oficinas de River, es de esas que no se pueden rechazar tan fácilmente: 6 millones de dólares, dos más en variables, bonificaciones por cantidad de goles anotados y un contrato por tres años. ¿Condición? Otra vez, salir libre de River Plate, lo que él no quisiera.



Hoy, según dice O' Globo, no hay sobre la mesa una oferta mejor. Sin embargo, saben que la prioridad del atacante es Europa, que habría interesados en la Liga de España y que hasta julio habrá que pujar duro en la subasta para quedarse con el barranquillero. ¡Hagan sus apuestas!