Las claves del caso Santos Borré: irse sin querer, quedarse sin poder

Rafael Santos Borré está en una encrucijada: lo que quiere, lo que debe y lo que finalmente podrá hacer. Las opciones no necesariamente coinciden.

El colombiano no ha decidido su futuro pues cada escenario le ofrece cosas que le seducen y otras que no. Aquí, tristemente, no siempre será el interés del jugador, que pasa por quedarse mucho tiempo en el equipo que disparó su carrera, el que haga inclinar la balanza.



Estas son las claves, los escenarios posibles para lo que viene en su carrera:



1. Quedarse en River Plate



Si se lo preguntan, nada le interesa más que seguir su carrera en el club de Núñez, el que relanzó su carrera, el que le da la importancia que buscaba, su lugar en el mundo. Pero no es tan sencillo y no tienen nada que ver con un rendimiento sin tacha: 48 goles borran cualquier asomo de duda.



Deisy Mauri, madre del jugador, aseguró recientemente que “Marcelo (Gallardo) es un ángel que ha llegado a la vida de mi hijo. Y sí. Pero ni eso puede garantizar el milagro: vale recordar que River y Atlético de Madrid comparten los derechos federativos, por lo cual la renovación depende de que se pongan de acuerdo para comprar el 25 por ciento del otro, cantidad que está alrededor de los 3,5 millones de euros.



Y no es solo eso. Es muy difícil que se pueda igualar cualquier oferta económica que venga de afuera de Argentina en estos tiempos de pandemia, la carga impositiva actual hace muy poco atractiva la opción de quedarse.



2. ¿Regreso a Europa?



La primera vez de Borré en Europa fue un aterrizaje de barriga: sin la madurez, sin todo el bagaje de estos años con Gallardo, sin los títulos y la experiencia que hoy tiene en River Plate, no logró afianzarse en Atlético de Madrid ni en Villarreal. Pero la espinita le quedó. Además, él sabe que si no regresa ahora, a los 25 años, ya no volverá. Europa no solo tiene el dinero, que no es vital pero cuenta, sino la estabilidad, el roce, tal vez la gota que ha hecho falta para volver por la puerta grande a la Selección Colombia.



Y la buena noticia es que hay opciones. De hecho, este mismo fin de semana el director deportivo de Celta de Vigo, Felipe Miñambres, confirmó que hay interés: "en un momento estuvimos en contacto para que viniese pero no se pudo dar. Ahora él está en una situación diferente porque acaba contrato y seguro que tendrá muchas ofertas, Intentar, intentaremos su fichaje, pero otra cosa es a dónde podemos llegar", comentó a Movistar.



El obstáculo sigue siendo el de la primera vez: no tiene pasaporte comunitario y eso complica no solo el fichaje sino la continuidad, los minutos en cancha. Y eso, a esta altura y siendo indiscutible en River, no es nada atractivo.



3. ¿Brasil ya no es opción?



La posibilidad de ir a Palmeiras, que era lo más viable, ahora parece esfumarse. Desde Brasil se conoció que aunque la oferta salarial era casi escandalosa, cerca de 14 millones de euros por cinco años de contrato, con un adelanto de cerca de 5 millones al momento de la firma, al final el delantero la rechazó,



¿Por qué? Según el diario Olé, una de las condiciones era esperar al vencimiento de los términos para salir gratis de River, lo que para el atacante era equivalente a salir por la puerta de atrás, sin dejarle nada al club que lo potenció: "si durante la próxima semana no hay una señal de Borré para reactivar esta oportunidad, Ferreira (DT de Palmeiras) buscará un plan B para suplir a Luiz Adriano, seguido por Gremio".



En todo caso, si pierden la paciencia y ya no lo esperan, hay que decir que el avance de la pandemia en Brasil hace muy probable una suspensión del torneo por razones sanitarias, lo que significa que correr el riesgo de fichar a un jugador costoso puede ser un mal negocio.