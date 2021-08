¿Quiere alguien pensar en Jeison Murillo? Último esfuerzo desde España

Al futuro de Jeison Murillo le quedan cuatro días de incertidumbre. Es el tiempo que tienen en España para hacer un último esfuerzo y sacarlo de Italia.

El defensor, quien no ha estado en ninguna de las convocatorias de Reinaldo Rueda en Selección Colombia, está actualmente en Sampdoria, club con el que tiene contrato hasta 2023. Sin embargo, en la última temporada en el Celta dejó una muy grata imrpesión y por eso intentan quedarse con sus servicios.



¿Cuál es el problema? Que Sampdoria pide el doble de los 7 millones de euros de valoración que tiene en Transfermarkt y no quiere hablar de más cesiones, pues se trata de un jugador de 29 años.



Celta no pudo subir tanto la oferta y Murillo acabó haciendo la pretemporada en Sampdoria, donde no ha sido convocado, aparentemente a la espera de una posible cesión definitiva al Celta.



El medio 'El Desmarque' informó que las conversaciones ronda los 5 millones de euros más bonificaciones, una cifra que debe aumentar antes del 31 de agosto, cuando cierra el mercado de verano. El deseo del jugador es no moverse de España, pero en estos casos no es lo determinante. Habrá que ver qué le depara el futuro, que es clave para recuperar un lugar entre los convocables a la Selección Colombia de Rueda.