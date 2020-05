¿Quieren o no a Cardona en Boca? Bermúdez explica situación de frente

¿Ha funcionado la estrategia de Edwin Cardona de pedir pista en Boca Juniors, a pesar de los regaño de su actual club, Tijuana?

El presidente del club dijo que efectivamente lo tienen están viendo, pero hasta ahí. Pero, ¿y si el jefe deportivo, colombiano también, interviene? A Jorge Bermúdez, justamente, le preguntaron por el tema y él no se escondió.



"Es un jugador importante, trascendente para el fútbol sudamericano. Ya tuvo la oportunidad de estar en nuestro club y dejó muy buenos recuerdos. Creo que en su momento tuvo grandes actuaciones y después se fue relegando un poco, y tuvo por obligaciones de sus derechos de transferencias que volver al fútbol mexicano", dijo en entrevista con FOX Sports.



Y ojo al 'detalle': "Nosotros lo vemos como una posibilidad importante, pero hay que ver muchos detalles de los cuales pueda o no pueda ser parte de nuestra institución. Detalles económicos, futbolísticos. Todo esto teniendo en cuenta a nuestro entrenador, con quien tenemos un vínculo diario, permanente. Entonces: es un jugador importante, es un jugador más, a nosotros nos gustaría que algún día regrese y que le vaya muy bien, pero no hay nada adelantado como para pensar que vaya a ser el próximo enganche o se ponga la camiseta".



Con ese "a nosotros nos gustaría que algún día regrese", Cardona ya hizo, de sobra, su tarea. Ahora que que se ha cancelado la temporada en México y está todo en el limbo, tal ve alguno de todos esos 'detalles' juegue a su favor. Lo criticó Tijuana por pedir puesto públicamente, pero tenía razón el 10. No quiere decir que sea fácil porque no es un jugador barato en tiempos del coronavirus covid-19, pero hizo lo suyo y el virus, indirectamente, lo puso en vitrina. ¿Volverá a Argentina, como es su anhelo? ¡Agentes! ¡Manos a la obra!