Hay disgusto en Xolos con Cardona: no quieren que hable más de Boca

La pausa en el fútbol a causa del coronavirus ha hecho que los futbolistas hagan declaraciones inesperadas a través de redes sociales. Unos cuentan infidencias del pasado, otros arremeten contra antiguos técnicos, hay quienes recuerdan anécdotas de camerino, y unos más, como Edwin Cardona, le juran amor eterno a un equipo.



El volante colombiano, ha aprovechado el parón por el covid-19 para decir, una y otra vez, que quiere volver a Boca Juniors, equipo argentino en donde estuvo entre 2017 y 2019. “Mañana mismo me iría a Boca”, o “Ojalá me llame Riquelme, le diría que quiero volver a Boca”, son apenas algunas de las frases que ha dicho por estos días el mediocampista.



Sin embargo, tanto nombrar al equipo xeneize, perteneciendo y siendo jugador de Xolos de Tijuana, ya empezó a caer mal al interior del equipo mexicano. Institucionalmente, no cae bien que un futbolista del club ande diciendo que se quiere ir a otro lado.



Esa inconformidad la manifestó este miércoles el entrenador Gustavo Quinteros, quien dirige a Cardona en Xolos, y quien manifestó que respeta los deseos del colombiano, pero que no le parece bien que lo haga; más bien, quisiera ver a Edwin más comprometido con el club azteca.



“La verdad es que no me parece bien que Edwin diga que quiere marcharse a Boca. Respeto su opinión y que esté deseando ir a otro lado, pero no me parece bien que lo ande diciendo en todo lado. Quiero jugadores comprometidos con mí equipo”, comentó Quinteros en un Instagram Live con el periodista César Merlo.