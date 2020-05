‘A Maradona le dije que nos fuéramos a Medellín, le gusta Colombia’ 

Jhonatan Agudelo es uno de los pocos futbolistas que se da el lujo de ser dirigido por Diego Armando Maradona. Su llegada a Gimnasia coincidió con la contratación de la leyenda argentina y desde entonces han tenido una muy buena relación.



En diálogo con el Gol Caracol, el atacante colombiano habló sobre su actualidad en Argentina, las conversaciones que mantiene con su entrenador y algunas anécdotas .

Agudelo actualmente vive en soledad la cuarentena debido a que no pudo regresar a Colombia, manifestó que a pesar de ello “Diego saca un tiempo para estar en contacto, porque sabe que ando solo por acá y hablamos de fútbol”. En dicho sentido aclaró sentirse tranquilo porque “él está pendiente de uno y siempre tiene como prioridad al jugador”.



Incluso reveló que en unas de sus tantas charlas “le dije que nos fuéramos para Medellín y se reía”, agregando que justamente “a él le gusta mucho Colombia”.



Por último recordó que el pasado 7 de mayo se cumplió el aniversario de la muerte de su hermano: “Ahora no lo recuerdo con tanta tristeza sino con alegría, sé que está bien y me está cuidando”.