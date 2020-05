¿Messi jugaría en Argentina? Un familiar habla del único problema 

En diálogo con la radio argentina, Maxi Biancucchi, familiar de Lionel Messi, habló sobre la posibilidad de que el astro argentino se retire jugando para Newell's y contó anécdotas sobre la infancia del jugador blaugrana.



Recordemos que varias veces, Messi ha declarado ser hincha del conjunto rosarino e incluso dijo en su momento que quisiera “sacarse la espinita” de poder jugar allí.

Biancucchi aseveró que ‘La Pulga’ siente “mucho amor por Argentina”, a pesar de que continuamente algunos hinchas de la Selección digan lo contrario a través de redes y demás. “La gente nunca lo termina de entender”, concluyó.



Respecto a una posible vuelta a su país, aseguró que “sería un sueño verlo en Newell's, pero lo veo complicado”. En este sentido es consciente de que “si no fuera por la inseguridad, no tengo duda que jugaría acá, eso es lo único que pueda afectar a la hora de volver”.

​

E incluso puso un ejemplo sobre la mesa: “Es muy difícil, imagínate que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela y la ciudad es un infierno”.



Por último reveló una historia de cuando eran más chicos: “En el barrio, Leo jugaba con nosotros que eramos más grandes y nos decían: ‘sacalo que lo vamos a matar’. Le querían pegar pero se la bancaba. Cuando él tenía ocho o nuve, yo me levantaba los sábados temprano para verlo jugar, hacía cosas impresionantes”.