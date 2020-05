¿Y Falcao? Preocupación de hinchas tras el regreso del Galatasaray

La ausencia del colombiano Radamel Falcao García en las fotos de los dos entrenamientos distribuidas por el Galatasaray turco, tras dos meses de confinamiento por el covid-19, preocupa a la afición del equipo y ha levantado especulaciones sobre posibles desavenencias entre el jugador y el club, señala hoy el diario deportivo turco Fotomaç.



Según el citado diario, la rebaja de salarios que plantea el club por la falta de ingresos durante la pandemia, no ha recibido una respuesta positiva por parte del colombiano.



El Galatasaray empezó los primeros entrenamientos, con distancias de seguridad, sesiones separadas y otras medidas de precaución, el lunes pasado, casi dos meses después de que la Federación del Fútbol Turca suspendiera todos los partidos y los jugadores se confinaran en sus domicilios.



Pero en las fotos distribuidas por el club estos últimos tres días no ha aparecido Falcao, lo que ha hecho sonar las alarmas entre la afición. "Dónde está Falcao", "Busco a Falcao en todas las fotos y me vuelvo loco" u "Otra vez no nos ha hecho el honor", han sido algunos de los comentarios en las redes sociales desde ayer.



El club no ha informado sobre qué jugadores han participado en los entrenamientos, ni ha salido al paso de los comentarios. Según el diario Asistanaliz, el Galatasaray debe rebajar su presupuesto en un 30% y no tiene más remedio que hacerlo recortando salarios, una suma cuantiosa en el caso de Falcao, referente del equipo, que recibe 5 millones de euros al año más 1,9 millones en primas.