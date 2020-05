Ocho años de una gesta histórica: día en que Agüero emocionó al mundo

A lo largo de la historia han existido diversos momentos en el fútbol dignos de recordar. Gestas o hazañas inigualables que quedarán por siempre marcadas en la retina de los aficionados.



Justamente este 13 de mayo se conmemora un partido memorable del fútbol inglés. El día en que Sergio Agüero puso a delirar no solo a los ingleses, sino a todo los amantes del balompié.

Durante la temporada 2011/12, los equipos de Manchester disputaron cabeza a cabeza el título del fútbol inglés. El United, dirigido por Sir Álex Ferguson, era el favorito, no solo por sus grandes figuras sino también por la hegemonía que, en aquella época, tenía en el torneo local.



El City, por su parte, era un equipo que venía en ascenso gracias a una gran inyección económica del exterior. Figuras como Balotelli, Agüero, Dzeko y Tévez eran dirigidas por Roberto Mancini y habían logrado llegar con vida hasta la última jornada. Si ganaban eran campeones, un empate o derrota los dejaba a merced de sus rivales de patio.

​Como era de esperarse, los ‘Red Devils’ cumplieron y ganaron por la mínima diferencia al Sunderland. En Etihad, los ‘Cityzens’ sufrían porque, con un jugador más, perdían 1-2 contra un QPR que no se jugaba nada pero quería arruinar la fiesta.



Dzeko devolvió las esperanzas a la afición con el empate al 90+1, pero el resultado no bastaba. De inmediato, Mancini ordenó que todos subieran en búsqueda del milagro.



Finalmente, el júbilo y la dicha no se hicieron esperar. A segundos del final (habían agregado cinco minutos), Agüero agarró el balón en 3/4 de cancha, se la dio a Balotelli quien la aguantó y devolvió la pared, el ‘Kun’ eludió un rival y soltó un derechazo potente que se coló en el arco rival. Etihad, media Manchester, Inglaterra y el mundo entero no podían creer lo que había pasado en unos cuantos minutos: había nuevo campeón en Inglaterra.

​El Manchester City se coronaba por primera vez desde el nuevo formato de Premier League y volvía a ganar un título liguero después de 44 años de sequía.