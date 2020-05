¿Y si se queda? Nuevo cambio jugaría en favor de James en Real Madrid

El sol salió este miércoles y, para no desentonar, trajo consigo un nuevo rumor, más bien un nuevo ángulo sobre el futuro de James Rodríguez en Real Madrid.

Bien sabido es que no cuenta con el favor del técnico Zinedine Zidane y que, en el momento que vuelva LaLiga en España, su situación no se habrá modificado. De hecho podría ser peor si se tiene en cuenta que a la fila detrás de Vinicius, Rodrygo, Bale, Isco y hasta Modric, se sumaría el recuperado Asensio, una de las debilidades del DT francés.



¿Para qué quedarse? Bueno, ¿ara que irse solo por irse? Ya se hizo la prueba en Bayern Múnich y el resumen es que volvió a Valdebebas, donde alternando entre lesiones y suplencias por razones técnicas solo ha completado 7 partidos, 4 como titular y 3 como suplente, con un total de 341 minutos y un gol. Lejos, muy lejos de la operación revancha por la que regresó.



Pero la pandemia del coronavirus covid-19 no existía antes y ahora sí y eso, por extraño que resulte, puede jugar en su favor. La decisión de la International Football Association Board (IFAB) de permitir un quinto cambio en los partidos de las ligas que luchan por completar sus temporadas, abriría una opción más de entrar en la consideración del entrenador, bien para la Liga o incluso para la Champions.



La norma será transitoria, solo hasta el 31 de diciembre de 2020, así que si quería una motivación pues ahí está: entrar en el banquillo con más opciones de jugar que antes, cuando solo fue visto en casos de extrema necesidad.



James quiere quedarse en España y en Madrid y eso, entre otras cosas, alimenta el rumor del Atlético de Madrid, que por ahora no ha pasado de ahí. Si se fuera Bale y se aliviara la carga salarial y al final no llegara, como parece previsible, una oferta de al menos 40 millones de euros por él, su mejor opción sería quedarse donde está, ahorrando procesos de adaptación y demás y precipitando, en última instancia, que al final pueda salir libre en junio de 2021 cuando vence su contrato. ¿A veces no es del todo mala opción eso de ganar sin sufrir, verdad?