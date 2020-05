El inaudito caso de Roberto Ovelar y una empresa de telefonía móvil

Pasa con miles de usuarios, que se quejan de un mal servicio, de una mala disposición o hasta de exigencias que parecen ridículas de las empresas que ofrecen diferentes tipos de servicios. Sin embargo, al ser ciudadanos anónimos las cosas pasan y nadie da solución. Pero en este caso, un problema con una reconocida marca de telefonía celular y datos, se hizo viral gracias a la víctima del caso: el paraguayo Roberto Ovelar.



El actual atacante del Once Caldas, con pasado en Junior y Millonarios, denunció en su cuenta de Twitter lo que está viviendo con la compañía ‘Tigo Colombia’, pues tenía un plan de servicios y decidió cancelarlo antes de irse a Paraguay, en donde pasa por estos días la cuarentena preventiva para prevenir el contagio por covid-19.



Según el ‘Búfalo’, el plan quedó cancelado, o eso fue lo que le dijeron, pero a los pocos días le llegó la factura de unos minutos y datos que no consumió, y que le costaron 700 mil pesos. El paraguayo, para no tener más inconvenientes, decidió pagarlos y volvió a pedir que se retirara el servicio. La respuesta sorprendió e indignó al guaraní.



“¡Qué no! Que tengo que ir a una oficina en tiempo de pandemia para poder retirar. ¡Qué inteligentes!!”, contó con cierta molestia en sus redes sociales.