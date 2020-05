Además de volver a Boca: el otro sueño pendiente de Edwin Cardona

‘Una familia unida y llena de amor, es un lujo difícil de conseguir’, una frase muy cierta y que en estos tiempos de pandemia deben brillar mucho más. Esa unión la vive Edwin Cardona con su familia, aunque no están cerca, debido a la distancia y las ocupaciones de cada uno, el mayor de los Cardona está pendiente de Geraldine y Mateo, quienes continuaron sus pasos, cada uno buscando una carrera gloriosa.



Sin embargo, Edwin tiene un anhelo, que espera repetir muy pronto: sueña con jugar junto a su hermano Mateo, quien actualmente está en Boca Juniors de Cali, en el Atanasio Girardot; o enfrentarlo, como el 30 de julio de 2014, cuando Mateo debutó con Envigado y, como marcado por el destino, al minuto 8, (un número especial para esta familia) marcara su primer gol como profesional.



“Le pido mucho a Dios y a la vida que me pueda poner en un terreno de juego jugando con él, ojalá en el mismo equipo. Que compartamos en la cancha, que me vaya a entrenar con él, sería algo espectacular. Pero necesita dar ese paso para hacer su nombre, es importante que de su paso de madurez para que ese talento fluya y se destaque”, remarcó Edwin en charla con ‘La Tertulia Verdolaga’.



Además, “somos afortunados por jugar y hacer lo que nos gusta, que por eso también te paguen es espectacular. Hay personas que trabajan en algo que no les gusta. Somos privilegiados, tenemos un talento y muchas veces no lo aprovechamos o lo desperdiciamos. Entonces espero que Mateo tenga ese impulso y de ese paso para lo que quiera en su carrera, que haga su camino, sin que le digan que es ‘hermano de Edwin’, obviamente somos hermanos, pero es importante que él haga su nombre”.



El jugador de Xolos de Tijuana recordó ese día del debut de Mateo con Envigado, por la sexta fecha de la Copa Colombia 2014 en el Atanasio. “Una anécdota muy especial fue cuando Mateo debutó como profesional con Envigado, ese día jugábamos Copa Colombia y a mí (Juan Carlos) Osorio no me iba a convocar para ese partido, porque teníamos un partido muy importante después. Yo le dije que me llevara a ese partido y el me preguntó ¿por qué? Y luego me dijo que no, porque no me quería exponer. Luego le dije que me llevara, aunque sea en el banco de suplentes, yo no le dije la razón. Pero la verdad era que a Mateo lo iban a concentrar y jugaría como titular. Fue algo especial para mi familia, mi mamá y mi papá se hicieron una camiseta con la mitad de Nacional y la otra de Envigado con la cara de nosotros. Entonces yo pensaba, cómo será la emoción de ellos viéndonos jugar en el Atanasio”.



El volante agregó en el relato, el momento del gol, al minuto 8 que le daba el empate al naranja. “Recuerdo que Mateo marcó un gol de tiro libre, nosotros necesitábamos ganar, y yo en el banco lo grité. En el banco me regañaron y me dio mucha pena. Pero por dentro estaba que no cabía de la emoción, luego entré a jugar y sentí muchas cosas que no las voy a sentir hasta no verlo a él en la cancha y que juguemos juntos o en contra. Lo quiero ver triunfar, tiene mucho talento, pero debe dar ese paso”.



Por su parte, Edwin se comunica seguido con sus hermanos, sobre Geraldine, le gusta mucho que pueda jugar y divertirse, además complementa la carrera deportiva con la academia. “Geraldine está estudiando, también le gusta mucho el fútbol, es muy guerrera y se la lucha mucho. Mi hermana jugando en el Medellín me ha dado una gran alegría, a pesar que soy hincha de Nacional, está cumpliendo sus sueños y me gusta esa alegría con la que juega, siempre da hasta lo último y me encanta verla jugar”.



Finalmente, manifestó que siempre los aconseja para sus vidas. “Hay que aprender de los errores, yo aprendí de mis errores que cometí en mi pasado, no me arrepiento porque eso me hizo madurar y ser mejor persona. Si yo no hubiese cometido ningún error, haría lo que se me diera la gana, o seguía haciendo lo que me parecía que estaba bien, pero eso no se ve en ese momento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8