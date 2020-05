Las preocupaciones en Nacional: 'las cosas se han puesto difíciles'

Tras unos años complicados en materia institucional, Atlético Nacional seguía poniendo la ‘casa en orden’, mientras buscaba volver a brillar en lo deportivo. Según el presidente del club, Juan David Pérez, este 2020, “todo parecía ir perfecto. Pero no contamos con el imprevisto, con lo desconocido, con aquello que se viene sin avisar pero que es letal y efectivo al mismo tiempo. El covid-19 llegó y nos hizo competir en un partido para el que no nos preparamos con anterioridad, pero que hemos ido jugando con la ayuda de muchos, buscando en el tiempo extra, poder lograr la victoria”.

Fue cuando el equipo antioqueño adoptó desde el 10 de marzo, las primeras medidas de protección, priorizando la salud del todos los empleados. “Durante esta para, hemos sido responsables con la adopción de las medidas de autoprotección y autocuidado definidas por el Gobierno Nacional para preservar la salud y la vida de todos los colombianos. La salud de nuestros colaboradores y grupos de interés ha sido nuestra prioridad. A la fecha todos nuestros colaboradores y sus familias gozan de buena salud, contribuyendo así al bienestar de sus entornos”, detalló Pérez.



Para el dirigente, “las cosas se han puesto difíciles, nuestros ingresos han bajado en más de un 80% mientras que nuestros gastos, en gran medida fijos, se mantienen casi intactos, dejando tan solo un pequeño margen de maniobra para gestionar. Hoy después de casi ocho semanas de aislamiento, de siete partidos dejados de jugar como locales, con más de 59 días sin que nuestros jugadores entrenen en la sede deportiva de Guarne, el panorama ha cambiado sustancialmente”.



Sin embargo, la buena disposición del plantel profesional y demás empleados del equipo, ha hecho que siga trabajando. “A nuestros Colaboradores, queremos agradecerles por no desfallecer en su compromiso para que nuestra empresa siga latiendo. Han sido días difíciles, pero entre todos seguiremos trabajando para superar esta situación de la mejor manera. A nuestros deportistas, por su disciplina para seguir preparándose remotamente, desde cada una de sus casas, sin la posibilidad de asistir a nuestro Centro de Alto Rendimiento. Gracias por su disposición y sentido de pertenencia para tratar de encontrar soluciones que nos permitan mitigar los impactos de esta crisis”.



En la carta denominada ‘El partido que jugamos juntos’, Juan David expresó también que próximamente esperan dar nuevas noticias a los abonados y qué pasará con su dinero. Además, “queremos decirle que Atlético Nacional, a pesar de las grandes dificultades que atraviesa, nuestro Club se seguirá preparando para volver más fuerte y seguir dándole alegría a millones de colombianos y a nuestros rivales del fútbol colombiano no vemos la hora de volverlos a encontrar, en la cancha, nuestro escenario natural, donde competimos con lealtad y juego limpio. Somos solidarios con cada uno de ustedes, acá no hay grandes ni chicos, a los 36 nos cogió la pandemia y nos goleó”. De esta manera, los ‘verdolagas’ le hacen frente a la pandemia con trabajo duro, metódico y esperando que vuelva a rodar la pelota.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8