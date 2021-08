¿Fabra en la Premier League? Atención con el fuerte rumor en Argentina

Las últimas horas han sido cruciales en Boca Juniors. Ante los malos resultados, las directivas decidieron despedir a Miguel Ángel Russo del cargo de director técnico, para darle paso a Sebastián Battaglia, quien venía dirigiendo a la reserva.

Con la salida del DT, las puertas para que otros 'señalados' por el mal rendimiento del equipo salgan, están abiertas, y uno de ellos es Frank Fabra, lateral izquierdo colombiano, quien estaría en los planes de un equipo de la Premier League.



Según informaron en TyC Sports, el Watford es el club que estaría siguiendo al defensor de la Selección Colombia, quien tiene contrato con el xeneize hasta diciembre del 2023 con una cláusula de recisión de 18 millones de dólares. Sin embargo, el mismo medio indicó que, a Boca no le llegado una oferta formal y solo dejaría salir al futbolista si la propuesta económica es buena y es una venta total, pues no le interesa dejar ir jugadores en condición de préstamo.



Fabra, de 30 años, llegó en el 2016 a Boca Juniors y desde entonces se ha convertido en un referente del equipo en la posición; no obstante, desde la grave lesión de rodilla que lo alejó del mundial de Rusia 2018, el lateral no ha vuelto a su nivel más alto, causando así las críticas de los miles de aficionados del elenco azul y oro. De hecho, producto de ese buen rendimiento a inicios del 2018, Frank estuvo cerca de fichar por el Everton, pero fueron los problemas físicos los que le impidieron dar el salto al Viejo Continente.