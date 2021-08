Boca Juniors, en caída libre: así va la Superliga Argentina

El Lanús le ganó este lunes por 3-1 al Godoy Cruz y quedó escolta de Independiente que se mantiene como líder de la clasificación del torneo argentino, por otra parte, la derrota de San Lorenzo y el show de goles del Defensa y Justicia cerró una sexta jornada sorpresiva. El Defensa y Justicia venció por 4-2 al Sarmiento de Junín, y escaló en la tabla de posiciones hasta quedar detrás de San Lorenzo. José Sand, de Lanús, continúa como el máximo artillero con siete goles.

Resultados de la sexta jornada: . 16.08 Talleres 2-0 San Lorenzo Lanús 3-1 Godoy Cruz Defensa y Justicia 4-2 Sarmiento de Junín . 15.08 Patronato 1 - 0 Central Córdoba Platense 2 - 1 Arsenal de Sarandí Estudiantes 1 - 0 Boca Juniors Racing Club 2 – 0 Newell's Old Boys . 14.08 Atlético Tucumán 2 - 2 Aldosivi Argentinos Juniors 2 - 0 Banfield River Plate 2 - 0 Vélez Sarsfield Rosario Central 1 - 2 Independiente . 13.08 Colón 1 - 0 Gimnasia Huracán 0 - 0 Unión.



Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS .1. Independiente 6 4 2 0 7 2 14

.2. Lanús 6 4 1 1 13 8 13

.3. Colón 6 4 1 1 7 6 13

.4. Estudiantes 6 4 0 2 12 6 12

.5. Racing Club 6 3 2 1 5 1 11

.6. Patronato 6 3 2 1 7 4 11

.7. River Plate 6 3 1 2 12 4 10

.8. Talleres 6 3 1 2 8 5 10

.9. Newell's Old Boys 6 3 1 2 8 7 10

.10. Aldosivi 6 3 1 2 6 7 10

11. Argentinos Juniors 6 2 3 1 5 3 9

12. Godoy Cruz 6 3 0 3 8 9 9

13. Gimnasia 6 2 2 2 6 6 8

14. Atlético Tucumán 6 2 2 2 7 8 8

15. San Lorenzo 6 2 2 2 5 8 8

16. Defensa y Justicia 6 2 1 3 9 9 7

17. Unión 6 1 3 2 6 7 6

18. Huracán 6 1 3 2 4 5 6

19. Banfield 6 1 3 2 3 5 6

20. Sarmiento 6 2 0 4 4 10 6

21. Central Córdoba 6 1 2 3 5 7 5

22. Platense 6 1 2 3 5 7 5

23. Arsenal 6 1 2 3 5 11 5

24. Boca Juniors 6 0 4 2 2 5 4

25. Rosario Central 6 1 0 5 4 8 3

26. Vélez Sarsfield 6 0 3 3 0 4 3



Clasificación de goleadores: Con 7: José Sand (Lanús). Con 4: Manuel Castro (URU-Estudiantes) y Silvio Romero (Independiente).



Partidos de la séptima jornada: 20.08: Aldosivi-Colón, Banfield-Estudiantes, Sarmiento-Atlético Tucumán e Independiente-Defensa y Justicia. 21.08: Central Córdoba-Platense, Godoy Cruz-Huracán, Vélez-Lanús, Arsenal-Racing y Boca Juniors-Patronato. 22.08: Unión-Talleres, Newell's Old Boys-Rosario Central, San Lorenzo-Argentinos y Gimnasia-River Plate.



