'Hacen lo que quieren': fuerte crítica a colombianos de Boca Juniors

Boca Juniors atraviesa por una profunda crisis de resultados y, producto de ello, ya se habla de una inminente salida de Miguel Ángel Russo de la dirección técnica.



Tras caer con Estudiantes de la Plata y no registrar victorias en las seis jornadas de la Liga de Argentina, las críticas al plantel del xeneize no tardaron en llegar, siendo los colombianos los primeros señalados por el bajo rendimiento del equipo.

Cristian Taverso, exjugador campeón con Boca Juniors, explotó ante el mal momento de la institución y lanzó una fuerte crítica a Edwin Cardona, Sebastián Villa y Frank Fabra, a quienes considera que se les permite 'hacer lo que quieran', justo cuando el equipo más los necesita.



Cabe resaltar que Cardona prefirió quedarse en Medellín, previo al duelo de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro; Villa está en Colombia y no quiere regresar por darle prioridad a su fichaje por el Brujas, de Bélgica, y Fabra pasa por uno de sus momentos más bajos a nivel futbolístico.



"Hay jugadores que no merecen estar jugando en Boca, nosotros ya no existimos más, ustedes representan al fútbol de Boca y llega un momento en que me ilusiono. Los que tienen que sacar la cara por el cuerpo técnico, por los dirigentes y por sus hinchas, son los jugadores, y hay jugadores demostrando que están tranquilos, que saben que van a jugar en Boca porque vinieron a Boca, porque es muy fácil llegar a Boca en este desconcierto", dijo el exfutbolista en TyC Sports.



Y añadió: "Con la vara livianita le permitimos a Villa que haga lo que se le cante, a Cardona que haga lo que quiera, a Fabra que haga lo que quiera. ¡No es joda muchachos!. Después saben qué hacemos, 'yo me quiero ir a Europa' y baja el vicepresidente a decir, ´señores acá no se habla más de eso' y así tiene que ser. Después hay momentos para querer irse, pero no es este el momento porque no hay un mercado apetecible para ustedes", sentenció.



Boca Juniors afronta una de sus peores rachas negativas de la historia tras no conseguir una victoria desde el pasado 26 de mayo cuando derrotó 3-0 a The Strongest. Futbolistas, cuerpo técnico y directivas son fuertemente criticados.