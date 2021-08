El adiós de Russo: en Argentina hablan de su reemplazo en Boca Juniors

En la noche del lunes, la prensa en Argentina aseguró que Miguel Ángel Russo no va más en Boca Juniors. Según Olé "el Consejo ya decidió cerrar el ciclo de Miguel, que quería seguir". De hecho, el diario argentino dio un nombre que gusta al interior del club y no sería descabellado verlo como su reemplazo. Se trata de Sebastián Battaglia.



Aunque el club no ha hecho oficial ninguna decisión, la información que se habría filtrado da luces de su salida. Incluso aseguran que este mismo martes se despedirá el grupo, previo al entrenamiento matutino, y retirará sus pertenencias de Ezeiza. Sin duda será un día de noticias en Boca Juniors.

"Llegó el momento de Seba Battaglia: el jugador con más títulos en la historia de Boca es el elegido para suceder a Miguel Ángel Russo", aseguró Olé en la noche de este lunes.



Boca Juniors no ha conseguido ganar un solo partido en el segundo semestre. Por la Copa de la Liga, el equipo empató con Unión, Banfield, Talleres y Argentinos Juniors, y perdió con San Lorenzo y Estudiantes, la caída más reciente este domingo.



¿Quién lo reemplazará? TyC Sports indicó que Battaglia, quien estaba al frente de la reserva, dirigirá al equipo xeneize hasta diciembre. El entrenador de 40 años ya dirigió a Almagro, antes de llegar a Boca Juniors en 2021.



Habrá que estar muy atentos a noticias que oficialicen el futuro del extécnico de Millonarios, que venía dirigiendo a los colombianos Edwin Cardona, Frank Fabra y Jorman Campuzano. Cabe recordar que Sebastián Villa no asistía a entrenamientos desde finales de julio, cuando rompió su relación con el club ante la negativa de dejarlo partir a Brujas de Bélgica.