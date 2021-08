¡De regreso a Europa! Ex Nacional fue presentado en Países Bajos

Michael Chacón, volante colombiano con nacionalidad neerlandesa, regresó a los Países Bajos tras una corta aventura en Colombia en donde jugó la Liga BetPlay 2021-I y Copa Libertadores con Atlético Nacional.

A sus 27 años, el volante nacido en Palmira, Valle del Cauca, regresó a Europa tras disputar 10 encuentros con el conjunto verdolaga, para unirse a la disciplina del Excelsior Rotterdam, equipo de la segunda división de Países Bajos.



"Esa fue una aventura que no me hubiera querido perder. Una experiencia futbolística muy bonita. Jugamos en la Copa Libertadores, la contraparte sudamericana de la Champions League. He podido ver muchos países, he viajado mucho, es muy agradable experimentarlo".



"Desafortunadamente, el entrenador que me trajo fue despedido. El nuevo DT dejó en claro que no volvería a jugar y luego me rescindieron el contrato. También quería volver a Países Bajos por motivos personales", dijo Chacón, luego de su regreso al Viejo Continente.



Chacón tendrá el lindo reto de ascender con el Excelsior a la Eredivisee, liga que conoce muy bien tras jugar en el SC Heerenveen, FC Dordrecht y FC Emmen.