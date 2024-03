Frank Fabra se confesó: el lateral habló dónde le gustaría retirarse

Frank Fabra sin duda es uno de los jugadores más experimentados de Boca Juniors, club en donde ha jugado 228 compromisos y ha conseguido 8 títulos con el club argentino desde su llegada a mediados de 2016.

Actualmente el colombiano no pasa su mejor momento con los xeneizes, a pesar que el presidente del club, Juan Román Riquelme, le ha mostrado su respaldo, el lateral de 33 años es diariamente criticado por los hinchas luego de su gran error en la final de la Copa Libertadores, cuando salió expulsado de una manera inmadura, lo que perjudicó al equipo a conseguir el título.

Más allá de las críticas que los hinchas le muestran al jugador, Fabra habló sobre su futuro como futbolista, luego que el colombiano tenga contrato hasta diciembre del 2025.

Frank Fabra habló con el medio TuToScore y respondió rápidamente varias preguntas que le realizaban, y en una de esas le preguntaron sobre dónde le gustaría retirarse, y el lateral afirmó “en Envigado o Deportivo Cali”, teniendo en cuenta que el jugador de 33 años empezó con el club antioqueño, y tuvo grandes números en el conjunto azucarero.

No obstante, Fabra también habló sobre su obsesión de conseguir la Copa Libertadores, luego que el jugador no la pudiera ganar en 2018 y 2023, y también sobre su posible regreso a la Selección Colombia, donde no ha jugado desde noviembre del año pasado, cuando estuvo ante Uruguay en Barranquilla.

Actualmente el colombiano, se encuentra a total disposición del Cuerpo Técnico de Boca Juniors, que seguramente lo tendrán en cuenta para el siguiente partido ante Belgrano de Córdoba, correspondiente a la fecha 8 de la Copa de la Liga Argentina.