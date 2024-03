James Rodríguez sorprende con su nuevo raro dorsal: repase otros casos

James Rodríguez tuvo un inmenso retorno con Sao Paulo durante el miércoles en el duelo entre el tricolor e Inter de Limeira que terminó con triunfo del equipo del colombiano.



El volante entró a veinte minutos del final del juego y allí brilló ya que daría la asistencia para el segundo gol de Luciano y luego en la adición anotó el tanto para sellar la goleada en una gran jugada de Luciano que rebotó en el arquero y terminó con un cabezazo de James que se fue para el fondo de la red.



Pues bien, además de su increíble vuelta, James sorprendió a todos los aficionados ya que escogió un número bastante curioso para su vuelta. El cucuteño dejó de usar el 19 y pasó a usar el 55.

Si bien no hay un significado exacto del cambio, muchas personas especulan que se da porque al no estar el 10 disponible optó por el 55 ya que 5+5 es igual a 10. Igualmente, James habría confirmado esto en una publicación en Instagram en donde colocó 5+5 mientras ponía el vídeo su gol con Sao Paulo.



Este cambio a dorsales raros no solo ha sido James, sino que varios jugadores de primer nivel han tenido números curiosos que repasaremos a continuación.



Falcao García



Cuando el colombiano fichó por el Rayo Vallecano todo el mundo se esperaba que se pusiera el 9 que siempre lo caracterizó, pero tomó una decisión bastante sorpresiva ya que llevaría el 3, un número raro para un atacante. La elección de ese número se dio para homenajear a su padre Radamel García King quien falleció en 2019.



Carlos Darwin Quintero



El colombiano en su paso por América de México llevó un dorsal extraño para un delantero, el número 3. Este dorsal lo usó en honor a su hijo que nació un 3 de marzo de 2011 y que estuvo a punto de morir por problemas de salud.



Iván Zamorano



El histórico futbolista chileno tuvo el 9 en su paso por Real Madrid y lo volvió a usar en el Inter de Milán, pero cuando Ronaldo Nazario llegó el club le cedió el número. No obstante, Zamorano tuvo una solución curiosa y fue usar la 18 pero colocó un signo más en medio.



Gabriel Batistuta



El argentino hizo algo parecido a Zamorano en la Roma. Vincenzo Montella tenía la 9 en uso y lo que hizo el ‘Bati’ fue disputar la temporada con el 18.



Antonio Cassano



El italiano llevó en la Roma el número 18, pero cuando pasó al Inter el número estaba en uso por lo que decidió el 99 porque 9+9 suma 18.



Andriy Shevchenko



Aunque el dorsal del ucraniano era el 7 cuando regresó al Milan el número era de Alexandre Pato por lo cual decidió usar los dos últimos números de su año de nacimiento (1976).



Ronaldinho



El brasileño llevó el 80 en su llegada al Milan ya que el 10 era de Clarence Seedorf. El 80 es el año de nacimiento del jugador. Por su parte, en Atlético Mineiro y Querétaro llevó el 49, el año en el que nació su madre.



Ronaldo



Cuando el brasileño abandonó Real Madrid y puso rumbo al Milan quiso usar el 9, pero no estaba disponible por lo que decidió duplicar su número habitual y se colocó el 99.