Dayro Moreno va por el récord: Once Caldas visita a Deportivo Cali

Deportivo Cali y Once Caldas juegan este viernes en el inicio de la fecha 10 de la Liga Betplay 2024-I. El cuadro azucarero recibirá en el Palmaseca a un Once Caldas que viene impulsado gracias a Dayro Moreno que está a un tanto de igualar a Sergio Galván Rey como el máximo anotador del fútbol colombiano.



El experimentado delantero llega con 223 goles en su bolsillo y está a uno de igualar al argentino y a dos de superarlo por lo que este partido puede ser clave para ver la rotura de ese récord.



Once Caldas viene de ganarle a Millonarios por 0-2 en una gran victoria en donde anotó Dayro y también Billy Arce que estará ausente por precaución para este juego ya que salió con molestias ante los albiazules.

Por otro lado, está Deportivo Cali que llega en un buen momento y hará todo lo posible para no quedar en la historia como el equipo al que Dayro llegó al récord de máximo goleador histórico.



El cuadro azucarero viene de perder con Deportes Tolima como local, pero el equipo de Jaime de la Pava ha demostrado competir en este torneo y se ubica muy cerca del liderato que ostenta justamente el Vinotinto y Oro.



La última vez que Once y Cali se vieron las caras en Liga fue el pasado 30 de julio de 2023, duelo en el que el Blanco Blanco goleó al Azucarero por 4-0 con goles de Dayro Moreno, Yeiler Valencia y doblete de Billy Arce.



No obstante, el último juego en el estadio Palmaseca terminó en un pálido empate sin goles que se disputó el 5 de febrero del 2023.



Cabe señalar que Deportivo Cali marcha quinto en la tabla con 14 unidades mientras que Once Caldas es 11° con 12 puntos.



Deportivo Cali vs. Once Caldas

Estadio Palmaseca

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win Sports +