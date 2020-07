¿Se va Falcao de Galatasaray? Lorelei aclaró el panorama del ‘Tigre’

Falcao García está a punto de terminar su primera temporada en el Galatasaray de Turquía, luego de un mal año para su equipo, que no jugará la próxima Champions y tiene escasas posibilidades de estar siquiera en la Europa League. El ‘Tigre’ no pudo jugar estos últimos partidos de la campaña, pues sufrió una lesión más, lo que decepcionó a la prensa e hinchada turca.



En las últimas semanas a Falcao lo han puesto más afuera que adentro del equipo de Estambul. Sus reiteradas molestias físicas, su costoso sueldo, la crisis económica del club, y el no cumplir con las expectativas, han dejado en duda que el ‘Tigre’ cumpla con las tres temporadas que firmó. Es por eso que lo han vinculado a ofertas en ligas exóticas e incluso han especulado con una vuelta al River Plate, de Argentina.



Pero todos los rumores podrían acallarse gracias a las luces que dio Lorelei Tarón, esposa del máximo goleador histórico de la Selección Colombia. La argentina, respondió a varias preguntas en sus historias de Instagram, relacionadas sobre el futuro del atacante cafetero y un posible cambio de club.



Siempre dulce y amable, Lorelei empezó a dar pistas respondiendo a un mensaje ofensivo. “Vete a casa, Falcao y tu familia”, fue lo que le envió algún aficionado; a lo que la pareja del ‘Tigre’ respondió: “Nuestra casa es Galatasaray”.



Lorelei responde sobre el futuro de Falcao. Foto: Tomada de Instagram

Además, habló maravillas de Estambul, recomendándoselo a alguien que le preguntó si era una buena ciudad para vivir. “Amo este país”, comentó. Luego vinieron las respuestas más dicientes de Lorelei: sobre si el próximo año se quedarán en Turquía, la esposa de Radamel respondió con una foto de una de sus hijas con la camiseta del Galatasaray.

Lorelei responde sobre el futuro de Falcao. Foto: Tomada de Instagram

También le preguntaron por el nacimiento de su próximo hijo, el primer varón de la pareja. Lorelei aseguró que nacerá en septiembre, y que está decidido que dé a luz en Estambul, lo que supone no solo que para ese mes estará en Turquía, sino los meses siguientes al nacimiento.



Y finalmente, dejó claro el gran objetivo de Falcao para la próxima temporada: llevar al Galatasaray a la Champions League.