No se olvidan de Jhon Córdoba: los equipos que quieren al colombiano

A pesar de que la Bundesliga terminó hace rato, en el panorama del fútbol europeo no se olvidan de Jhon Córdoba. El atacante del Colonia marcó 13 goles esta temporada y es por eso que su nombre suena fuertemente en el mercado de fichajes. Además, su equipo no pasa por el mejor momento económico, y tendría en el colombiano una carta de salvación.



Los goles de Córdoba han hecho que el Colonia sueñe con una venta no menor a los 15 millones de euros. Ese precio fue el que sacó de carrera a uno de los clubes que se interesó en primera instancia, de una liga menor a la alemana. El Brujas, de Bélgica, preguntó por el chocoano, pues jugará la próxima Champions y lo veía como un refuerzo importante, pero no vio con buenos ojos la millonaria inversión.



Es así que la prensa alemana ya pone a dos equipos en la carrera por el delantero de 27 años. Uno de ellos es Hertha Berlín, equipo que ya tuvo a un atacante colombiano: Adrián Ramos. El equipo de la capital quiere un sucesor para el bosnio Vedad Ibisevic, de 35 años, según dijo ‘BZ’.



El otro club que pretendería a Córdoba es el Wolfsburgo, que jugará la próxima Europa League. El equipo de los lobos podría vender a su goleador holandés Wout Weghorst, pretendido por escuadras de la Premier League; así Jhon Andrés llegaría a ocupar su lugar, según versión de ‘Wolfsburger Nachrichten’.



Por ahora Colonia espera mejores ofertas, de ligas como la de España o Inglaterra, pero la idea es vender al colombiano y recuperar la inversión que hizo en 2017.