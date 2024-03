¿Falcao ha vuelto a considerar a Millonarios? 'Se volverá a hablar'

No es un rumor. Le han preguntado y él ha respondido sin evasivas. ¿Falcao García ha vuelto a considerar a Millonarios como una alternativa a su salida de Rayo Vallecano, en menos de tres meses?

Vale mencionar que en el pasado se relacionó al delantero con el equipo azul, que inclusive hubo contactos y conversaciones en Madrid, pero que la alternativa se descartó. "‘Hombre, la verdad con todas las circunstancias que tengo, realmente no es conveniente para nosotros en este momento. Las circunstancias no están dadas’", dijo Gustavo Serpa, máximo accionista del club sobre la respuesta del samario, hace un año.



En ese momento era imposible competir con el salario de un club español, con la estabilidad familiar e inclusive la seguridad suya y de sus hijos. Pero ahora, cuando debe buscar un club ante la inminencia de quedarse sin equipo a su salida de Rayo Vallecano, puede haber una modificación.



Al menos eso sería lo que está considerando, según sus propias palabras: "La gente de Millonarios me ha transmitido mucho cariño. Es una de las posibilidades", dijo en charla con Bolavip.



Pero no se quedo solo ahí y hasta se animó a encender de nuevo una ilusión que parecía cancelada: "En su momento hablé con Gustavo Serpa (máximo accionista) y estoy en contacto con él. En su momento se volverá a hablar y se valorará si existe esa posibilidad. Las dos partes nos juntaremos. Ahora estoy enfocado en Rayo hasta que acabe la temporada", añadió.



Sin embargo, en la misma conversación abrió otra puerta, un club donde despegó su carrera internacional: "River tiene un lugar especial en mi corazón y claro que me gustaría regresar, pero hay muchos factores a tener en cuenta. Ellos tienen a un delantero como Miguel Ángel Borja que está marcando muchos goles y desconozco si la necesidad del club es incorporar a un delantero", dijo. El 'millonario' también ha hecho sus acercamientos y con la familia de su esposa allí y el buen recuerdo que él mismo dejó podría inclinar la balanza.



Lo que es un hecho es que Falcao necesita pronto un equipo, entre otras cosa porque no ha renunciado a volver a la Selección Colombia, a la que sigue permanentemente, aunque últimamente haya estado fuera de las convocatorias.



“Siempre es muy bueno ganarle a una selección como la española, una selección europea. En el transcurso del juego, al final hay cosa por mejorar, pero se trata de saber ganar este tipo de partidos porque en una competencia como la Copa América puedes jugar muy bien, pero si no ganas estás afuera. Hay que aprender a jugar contra selecciones top”, opinó sobre la victoria 1-0 contra España, en rueda de prensa.



“En Sudamérica te puede llegar Argentina, Brasil o Uruguay y hay que ganarles, que al final es el objetivo. Ojalá la Selección siga mejorando y creciendo porque hay jugadores buenos. Seguramente con la mentalidad que se tiene hoy en día, estamos más cerca de lograr lo que queremos”, concluyó.