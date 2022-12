Falcao cree que sigue vigente y necesita continuidad: así ve su rol

Radamel Falcao García siempre ha tenido momentos de bajonazos en todos sus equipos, pero aun así siempre ha logrado reponerse, buscando reinventándose para seguir vigente en el fútbol europeo, a pesar de las constantes lesiones y poca actividad.



Tras dos temporadas en Rayo Vallecano, el ‘Tigre’ ha logrado de a poco hacerse con un lugar en la plantilla, pero el técnico Iraola ya no lo ve dentro de su sistema táctico principal como la ficha más clave, pues empezó a utilizarlo como revulsivo.



Por ello, tras el parón debido al Mundial, Falcao se ha puesto a las ordenes en Rayo Vallecano y así seguir luchando por más protagonismo y por ello, habló con LaLiga World sobre su actual papel en el equipo de Vallecas, admitiendo su nuevo rol dentro del equipo para seguir vigente.



“Sé que esta es una etapa diferente en la que trato de aportarle también a los más jóvenes, dándoles un consejo si me lo permiten. Creo que puedo tener continuidad, puedo incidir mucho más en el desarrollo del juego y eso es lo que siempre busco”, dijo Falcao García.



De igual manera, recordó sus inicios en los que le tocó luchar por ser profesional, pero que continúa luchando, pero desde otro aspecto de su carrera, que es demostrar que puede seguir aportando con sus goles.



“En cada etapa de mi vida he tenido que luchar por algo, al principio para que me tuvieran en cuenta para llegar a ser profesional, luego para jugar, luego para mantenerme y crecer. Ahora es otro tipo de lucha”, finalizó Falcao a LaLiga World.